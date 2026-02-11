Orban a spus că ''Politico, cotidianul oficial al elitei de la Bruxelles'', a publicat cel mai recent plan militar al Bruxellesului şi Kievului, care au decis că Ucraina va fi primită în Uniunea Europeană cel mai devreme în 2027, a adăugat el.

''Noul plan este o declaraţie de război deschisă împotriva Ungariei. Ei strâmbă din nas la deciziile poporului ungar şi vor să înlăture cu orice preţ guvernul ungar de pe calea sa. Ei vor să vină partidul Tisza, pentru că atunci nu va mai exista niciun veto şi nicio opoziţie. Încă îi putem opri în luna aprilie. Pentru asta, Fidesz este opţiunea sigură!'', a accentuat şeful executivului ungar.

Cinci etape pentru aderarea parțială a Ucrainei

Potrivit RBC-Ukraine, care citează Politico, Uniunea Europeană elaborează un plan în cinci paşi prin care Ucraina ar putea obţine aderarea parţială la UE înainte de a finaliza toate reformele. Aceste cinci etape sunt pregătirea Ucrainei pentru negocieri, introducerea aderării graduale, soluţionarea problemei opoziţiei Budapestei, aplicarea de presiuni politice internaţionale şi mecanisme extreme ale UE.

La Bruxelles, conceptul de aderare graduală este numit extindere inversă întrucât implică includerea ţării în instituţiile UE la începutul procesului de reformă şi nu după încheierea lui.

Uniunea Europeană insistă că acest plan nu simplifică cerinţele de reformă, dar se doreşte a fi un semnal politic al sprijinului pentru Ucraina şi pentru alte ţări candidate al căror progres este afectat de război sau de disputele politice din interiorul blocului comunitar.

În acelaşi timp, principalul obstacol în calea acestei iniţiative rămâne poziţia premierului ungar Viktor Orban, care se opune aderării Ucrainei la UE. Capitalele europene iau în calcul diverse opţiuni pentru depăşirea blocadei - de la aşteptarea rezultatelor alegerilor parlamentare din Ungaria la posibila recurgere la mecanisme de presiune politică în interiorul UE.