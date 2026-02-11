Cu 230 de milioane de euro, bani europeni, și în colaborare cu vecinii bulgari, fluviul trebuie curățat și albia adâncită în punctele critice, astfel încât vasele să poată naviga tot anul. Iar o parte din traficul comercial de pe șosele să se mute pe apă. Va fi construită și o insulă artificială la Bechet.

Primul pas va fi dragarea în zonele critice ale fluviului, unde se circulă greu când nivelul apei scade mult.

Mihai Popescu Tecu, șef serviciu hidrotehnic, AFDJ Galați: „Pentru sectorul românesc întreținut de AFDJ Galați, de la kilometrul 610 până la 845,5, și pentru sectorul colegilor din Bulgaria, de la 610 la 375.”

Corespondent Știrile ProTV: „Acolo unde, în perioada verii, pe vreme de secetă, adâncimile minime de doi metri și jumătate pot fi asigurate cu mare dificultate, de această dată vor fi făcute lucrări de adâncire a albiei până la trei metri și jumătate sau chiar patru metri”.

Toate sedimentele adunate de pe fundul Dunării vor fi transportate la Bechet, unde ar urma să fie construită o insulă artificială.

Mihaela Irimia, șef Serviciu Bugete AFDJ Galați: „A fost identificată ca fiind o soluție tehnică foarte prietenoasă cu mediul. Această insulă artificială va fi construită din materialul dragat din celelalte zone, unde se va executa un dragaj capital.”

Conform proiectului denumit „Fast Danube 2”, lucrările ar trebui să înceapă anul acesta și să dureze aproximativ doi ani. La final, ar urma ca traficul comercial pe Dunăre să crească, iar drumurile din zonă să fie mai libere.

Angela Ivan, dir. AFDJ Galați: „Creșterea duratei de navigabilitate în condiții bune, de la 280 la 340 de zile pe an. Creșterea randamentului transporturilor pe fluviu undeva cu 20%. Ridicarea greutății de pe transportul rutier și transferul lui pe fluvial.”

O firmă olandeză și o asociere de firme din România și Italia au depus oferte.

Romeo Soare, manager de proiect: „Este vorba de o firmă cu experiență foarte mare în lucrările de îmbunătățire a condițiilor de navigație pe căi navigabile interioare. Și un consorțiu cu o experiență foarte bună în lucrările de pe sectorul comun româno-bulgar.”

Sectorul româno-bulgar este cea mai lungă porțiune transfrontalieră a Dunării, se întinde pe aproximativ 470 de kilometri și conectează țara noastră cu Europa Centrală și de Vest.