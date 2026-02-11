ANAF a anunțat măsuri pentru creșterea colectării, însă datoriile companiilor la stat au crescut anul trecut.

Corespondent Știrile Pro TV: După o scădere în 2024, datoriile cumulate ale firmelor la bugetul de stat și bugetele sociale au crescut în fiecare trimestru, până la finalul anului trecut, când valoarea totală a restanțelor a ajuns la 77,8 miliarde de lei, mai mult decât bugetul educației pe un an, de exemplu. Și numărul firmelor cu datorii la stat este mai mare, a ajuns la 45.000. Cele mai multe sunt în domentiile construcții, comerț și transporturi.

Cătălin Dumitrescu, director general Risco: Este puțin surprinzător pentru noi: pe de o parte taxele cresc, dar pe de altă parte ne așteptăm și la o colectare mult mai bună a datoriilor. Având în vedere situația economică, pentru întreaga țară, este important ca aceste datorii restante să se colecteze mult mai bine.

Ce companii de stat sunt vizate

O mare parte din suma datorată vine chiar de la companii de stat, iar unele sunt vizate de restructurările anunțate de Guvern.

Din primele 10 firme cu cele mai mari datorii, 4 sunt de stat: Societatea Națională a Căilor Ferate Române și CFR Marfă, care sunt încă în funcțiune, dar și Complexul Energetic Hunedoara și Societatea Comercială pentru Închiderea Minelor, ambele în faliment.

Dragoș Cabat, analist financiar: Vorbim de companii care au datorii istorice, firme de stat care acumulează datorii și care sunt lăsate să facă lucrul acesta, pentru că sunt companii de interes public, care ar trebui restructurate, dar nu au fost niciodată restructurate. Negociază cu ANAF-ul și le întind pe mai mulți ani, duc la dezechilibre macroeconomice mai devreme sau mai târziu și la o frustrare a mediului de afaceri.

Jumătate din totalul restanțelor sunt ale unor companii din București și Ilfov, unde este și cea mai mare concentrare a afacerilor.