"Ori de câte ori folosesc termenul 'drog' o fac într-un sens larg, care include utilizarea reţelelor sociale", a explicat Anna Lembke, renumită psihiatră de la Universitatea Stanford, primul martor în acest proces civil fără precedent, transmite AFP.

Procesul examinează plângerea unei tinere din California, în vârstă de 20 de ani, Kaley G.M., care susţine că a dezvoltat o dependenţă de reţelele sociale şi al cărei caz ar putea deveni unul de referinţă pentru o serie de procese similare în Statele Unite.

Cortexul prefrontal, cheia controlului

Folosind un model anatomic, dr. Lembke a explicat unui juriu format din 12 cetăţeni americani rolul reglator crucial al cortexului prefrontal, zona de materie cenuşie din spatele frunţii, "esenţială pentru gratificarea amânată şi evaluarea consecinţelor viitoare".

"El acţionează ca frânele unei maşini: este partea din creierul nostru care spune: 'Bine, m-am săturat, ajunge acum", a explicat autoarea cărţii bestseller "Dopamine Nation", care i-a adus o reputaţie în afara cercurilor academice.

Dezvoltarea acestui cortex nu este finalizată până în jurul vârstei de 25 de ani, iar această imaturitate biologică timpurie explică de ce "adolescenţii îşi asumă adesea riscuri pe care n-ar trebui să şi le asume", a explicat ea.

Mărturia ei, solicitată de avocaţii lui Kaley, este crucială pentru juriul însărcinat să stabilească dacă Instagram (Meta) şi YouTube (Google) sunt parţial responsabile pentru depresia, anxietatea şi problemele de imagine corporală ale tinerei.

Kaley G.M. a folosit intens YouTube de la vârsta de 6 ani, apoi Instagram, de la 11 ani, înainte de a se îndrepta spre TikTok şi Snapchat.

În timp ce YouTube a susţinut în apărarea sa că K.G.M. nu mai foloseşte platforma decât câteva minute pe zi de cel puțin șase ani, avocatul tinerei a folosit mărturia expertei pentru a atrage atenţia juraţilor asupra "primei expuneri" la un produs care creează dependenţă.

„Drogul de intrare” și vulnerabilitatea creierului

Experta a invocat conceptul de "drog de intrare", asociat istoric cu tutunul sau alcoolul. "Drogul de intrare este prima expunere, care remodelează creierul într-un mod care creează boala dependenţei, persoana respectivă devenind ulterior mai vulnerabilă la alte droguri", a explicat ea.

Ea a descris apoi ciclul dependenţei prin fenomenul de toleranţă, "adaptarea fizică a organismului la drog". Acest lucru face ca dozele iniţiale să fie ineficiente, ceea ce îl determină pe utilizator să caute noutate, uneori pe alte platforme.

TikTok şi Snapchat, de asemenea acţionate în instanţă, au ales să ajungă la un acord confidenţial înainte de proces.