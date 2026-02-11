Potrivit poliţiştilor, este vorba despre persoane care sună la uşile bătrânilor şi se dau drept vecini de bloc, cu intenţia de a le vinde diverse produse alimentare.

În realitate, sacoşa vândută conţine cu totul alte produse, la un preţ mult mai mic decât valoarea celor promise spre vânzare.

Una dintre victimele unei astfel de înşelăciuni este o bătrână în vârstă de 83 de ani, din oraşul Comăneşti.

"Din cercetările poliţiştilor s-a constatat că, la data de 10 februarie, în jurul orei 11:00, o persoană necunoscută s-a prezentat la locuinţa bătrânei, ar fi precizat că este vecina de bloc şi i-ar fi oferit spre vânzare peşte şi pui, solicitând suma de 850 de lei. Bătrâna i-a achitat persoanei care s-a recomandat ca fiind vecina sa suma solicitată, iar ulterior, după ce aceasta a plecat, a verificat conţinutul sacoşelor, constatând că în interior se aflau alte specii de peşte decât cele oferite spre vânzare şi cantitatea mai mică decât cea prezentată", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău, Cătălina Creţu.

În urma investigaţiilor, poliţiştii au identificat un autoturism în care se aflau doi bărbaţi din judeţul Galaţi, iar în interiorul maşinii au găsit 70 de kilograme de peşte, din diverse specii şi 20 de kilograme de carne de pui.

În apropierea autoturismului a fost identificată şi o femeie, de 47 de ani, tot din judeţul Galaţi, care avea o sacoşă cu şapte kilograme de carne de pui şi 18 kilograme de peşte.

Cei trei au fost conduşi la sediul Poliţiei Comăneşti, iar din cercetări a reieşit că aceştia au înşelat o altă bătrână din localitate, prin aceeaşi metodă, prejudiciul fiind 1.300 de lei.

Cele trei persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, sub acuzaţia de înşelăciune, şi vor fi prezentate procurorului de caz pentru luarea măsurilor care se impun.