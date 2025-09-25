Academia Națională de Muzică din Cluj are un campus modern după patru ani de lucrări. Cum arată

25-09-2025 | 07:36
academie muzicala

După patru ani de șantier a fost inaugurat noul sediu al Academiei de Muzică din Cluj-Napoca. În campusul generos, există acum și o sală de concerte cu 1.000 de locuri.

Alexia Enescu

Acustica poate rivaliza cu cea întâlnită în spații asemănătoare din Europa. Proiectul a costat aproape 130 de milioane lei, bani de la bugetul de stat.

Campusul dedicat muzicii se întinde pe aproape trei hectare.

Bâțu Răzvan, Director General Administrativ Academia Națională de Muzică Cluj: „Avem o sală mare de 1.031 de locuri, avem 2 amfiteatre mici, avem 2 săli la etajul 5 care le-am construit ulterior sunt noi și urmează amfiteatrul în aer liber de 2.000-2.100 de locuri”.

În campus vor fi laboratoare, vestiare pentru artişti, spaţii pentru depozitarea decorurilor, adăpost de protecţie civilă pentru 140 de persoane, cămin studențesc și o sală de sport.

Vasile Jucan, rector Academia Națională de Muzică Cluj: Mai revin la ideea că este o construcție integrată, gândită pentru studenți. Filarmonica fiind aici, pot să vină să participe chiar la repetițiile Filarmonicii”.

La începutul lunii octombrie, două concerte excepționale vor marca finalizarea acestei construcții. Au fost invitați președintele țării Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, ministrul Educației și ministrul Dezvoltării.

Sursa: Pro TV

Peste 70 de elevi din Bistrița au marcat Săptămâna Europeană a Sportului într-un mod inedit: au participat pe timp de noapte la un concurs de orientare în parc, unde au învățat să citească harta pentru a găsi o comoară ascunsă.

