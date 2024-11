Omul de afaceri care a plătit 6,2 milioane de dolari pentru o banană lipită de perete a mâncat-o | Video

Pe 20 noiembrie, Sun a cumpărat opera lui Cattelan - o banană lipită pe un perete alb - pentru 6,2 milioane de dolari.

Omul de afaceri a numit lucrarea un fenomen cultural „care leagă lumile artei, memelor și comunitatea criptomonedei” și a promis imediat că va mânca în curând banana „ca parte a acestei experiențe artistice unice, aducând un omagiu locului său atât în ​​istoria artei și cultura populară”.

O instalație sub forma unei banane lipită cu bandă argintie pe un perete alb la o înălțime de 160 de centimetri de podea a fost prezentată pentru prima dată de Maurizio Cattelan în decembrie 2019 la expoziția internațională de artă contemporană Art Basel din Miami.

El a numit această lucrare „Comedian”.

După ce lucrarea a fost expusă, Galeria Perrotin a vândut trei dintre bananele lui Cattelan pentru între 120.000 și 150.000 de dolari fiecare. Un alt artist, David Datuna, a mâncat o altă banană expusă în galerie.

