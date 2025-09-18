14.000 de cetățeni au ridicat un teatru modern în București. Teatrul „Grivița 23” este într-o casă monument istoric

Stiri Diverse
18-09-2025 | 20:27
Pe Calea Griviței din Capitală, a fost inaugurat primul teatru construit de la zero de comunitate, în ultimii 80 de ani.

autor
Georgiana Pocol

În spatele teatrului „Grivița 53” stau peste 14.000 de oameni care au cumpărat simbolic o cărămidă, pentru a-l ridica. Teatrul are 4 etaje, două săli de spectacol și mai multe spații de expoziție.

Povestea a început în 2016, când regizoarea Chris Simion a vândut casa bunicii sale pentru a cumpăra terenul, pe care a fost ridicat primul teatru construit de la zero de comunitate.

14.000 de oameni au contribuit prin campania „vindem cărămizi”. Fiecare cărămidă simbolică vândută însemnând un pas spre acest moment. Acum, au numele pe peretele ctitorilor, din foaierul teatrului.

O parte semnificativă din buget a venit din granturi, în special un grant norvegian din cadrul programului ro.cultură.

Chris Simion și Tiberiu Mercurian, inițiatori: „Joi s-a împlinit miracolul, pe Calea Griviței 53 s-a născut un teatru. În 2016 am început să visăm. Împreună cu arhitectul am gândit un proiect care să acomodeze tot ceea ce înseamnă un teatru modern și am avut norocul să avem în jurul nostru oameni care au visat la fel de puternic”.

Teatrul este construit la standarde moderne, cu toată scenotehnică prezentului.

În cabinele de pregătire ale actorilor se simte deja emoția unui nou început. Sunt spații noi, pregătite să primească actori care rând pe rând își vor așteptă intrarea pe scenă. Vor ajunge în sala mare a teatrului Grivița 53. O sală modernă, cu 140 de locuri. De altfel, noul teatru are două săli de spectacol și multe zone de expoziție, gândite că un adevărat hub cultural pentru București.

Exteriorul îmbină noul cu vechiul. Parterul păstrează arhitectura de secol a casei negustorești care a fost aici, iar clădirea se înalta pe câteva etaje moderne.

Codrin Tritescu, arhitect: „E remarcabil prin asta nu numai că o casă monument ruină se transformă în teatru, nu numai că o zonă istorică reînvie, ci faptul că își proiectează în acest moment o viață în serviciul culturii un mod absolut inovator. A rezultat această gândire modernă cu un look definit de contradicția dintre farmecul fațadei istorice și inserția sculpturala modernă”.

Începând cu luna noiembrie, publicul este așteptat la spectacole.

Sursa: Pro TV

