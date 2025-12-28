O tânără din Spania lucrează în minele din Australia, la 14.000 km de casă. Salariul care a convins-o să plece

Majoritatea tinerilor din Spania nu reușesc să devină independenți din cauza salariilor mici și a prețurilor ridicate ale locuințelor, motiv pentru care mulți aleg să emigreze, cu gândul de a economisi bani și de a se întoarce ulterior în țară.

Una dintre destinațiile preferate este Australia, în ciuda faptului că se află la 14.000 de kilometri distanță și presupune să fie departe de familie și prieteni pentru o perioadă lungă de timp. Virginia, din Cádiz, Spania, stabilită în Perth, a pornit în această aventură și lucrează într-unul dintre cele mai puternice sectoare economice ale țării, potrivit El Espanol.

Salarii mult peste nivelul din Spania

De profesie jurnalist, ea lucrează acum în serviciul de curățenie al minelor australiene. Spune că câștigă „2.500 de euro pentru șapte zile de muncă în tura de noapte”, ceea ce ar echivala cu 7.500 de euro dacă ar lucra 21 de zile pe lună. Această sumă este mult mai mare decât salariile actuale din Spania, unde salariul mediu este de aproximativ 2.300 de euro brut pe lună, iar venitul obișnuit – cel câștigat de cei mai mulți spanioli – este de aproximativ 1.900 de euro brut lunar.

Este adevărat că primește un bonus pentru tura de noapte și că turele sunt de 12 ore – cu pauze – însă diferența salarială rămâne uriașă în comparație cu Spania.

Muncă solicitantă, dar bine plătită

Pe TikTok, ea își împărtășește experiența de la locul de muncă și explică faptul că, deși unele zile sunt mai liniștite și constau în udarea minei pentru a reduce praful, există și momente în care activitatea este mai intensă. Recunoaște că preferă uneori munca mai solicitantă, deoarece ritmul alert face ca orele să treacă mai repede.

Unii urmăritori au susținut că plata, având în vedere munca de noapte, nu este chiar atât de mare. Ca reacție, femeia din Cádiz a explicat că, în locurile sale de muncă anterioare din sectorul serviciilor din Regatul Unit, fie în ospitalitate, fie ca menajeră, „câștiga în jur de 1.500 de euro pe săptămână”. Și adaugă ferm: „Fiecare cu alegerile lui, dar faptul că acest job este bine plătit este cât se poate de adevărat.”

Minele australiene sunt zăcăminte pentru extragerea resurselor minerale valoroase și reprezintă o parte vitală a economiei țării. Minerii locuiesc în tabere și sunt responsabili de activitatea de extracție. Există însă și alți angajați, precum Virginia, care îndeplinesc sarcini diferite legate de funcționarea minei.

