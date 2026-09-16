Pleacă de la 21...22 de grade în nordul Moldovei și ajung pe la 30 de grade în sud-vestul Olteniei.

După-amiază o să picure pe la munte și în Dealurile Munteniei. Vor fi ceva condiții de ploaie și în ținuturile estice.

Vremea în fiecare regiune

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici urmează o zi plăcută, cu soare și poate ceva înnorări în zona Dobrogei. Șansele de ploaie sunt extrem de reduse, iar temperaturile urcă până la 26 de grade în Bărăgan.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei avem vreme frumoasă în cea mai mare parte a zilei. Norii vin și trec. Vântul este destul de liniștit, iar temperaturile ajung la valori normale pentru această perioadă. Vor fi în jur de 26 de grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se face un pic mai cald decât ieri, iar pe la Iași se vor atinge 25 de grade. Spre seară se înnorează în unele zone și o să picure, în special pe la munte.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș atmosfera se menține însorită toată ziua și nu vorbim deloc despre ploi. Vremea devine caldă pentru această perioadă. Maximele ajung pe la 27 de grade.

Și în ținuturile vestice se mai încălzește puțin și o să avem atmosferă de vară pe la amiază. Norii apar destul de rar. Vântul adie plăcut, iar temperaturile urcă până la 28 de grade.

În Transilvania avem o dimineață cam rece în zona depresionară, pe unde sunt și condiții de ceață. Apoi temperaturile cresc simțitor. Depășesc valorile normale, mai ales în vestul acestei provincii. Spre seară apar câteva ploi slabe în zonele de munte.

În Oltenia, astăzi o să fie vară în toată regula. Se vor atinge 29, chiar 30 de grade pe la Calafat. O să fie soare toată ziua, iar noaptea aduce valori de 12...13 grade.

Și în ținuturile sudice domină atmosfera însorită și se face destul de cald. La apropierea serii, s-ar putea să plouă puțin în Dealurile Munteniei.

Vremea în București

În București, ziua de astăzi aduce vreme frumoasă, soare, vânt domol și 27 de grade pe la amiază. La noapte se înseninează complet. Mâine în zori vor fi 13 grade în centru și 10 grade la marginea orașului.

Vremea la Munte

La munte, temperaturile continuă să crească și se face mai cald decât ar fi normal la această dată. Spre seară se adună norii și apar câteva ploi slabe în Carpații Orientali și în Meridionali. În rest se menține vremea frumoasă.

Vremea la Mare

Pe litoral încă este vreme bună pentru plajă. Soarele strălucește aproape nestingherit. Vântul nu pune probleme, iar atmosfera devine foarte plăcută după prânz. Vor fi până la 24 de grade în aer și în jur de 20...21 de grade în apa mării.