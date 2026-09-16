Trei persoane au murit după prăbușirea unui elicopter în Los Angeles. Aparatul ar fi fost al unei echipe de știri

Stiri externe
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Accident elicopter
Associated Press

Trei persoane şi-au pierdut viaţa, după ce un elicopter de ştiri s-a prăbuşit în Los Angeles, în apropierea locului unui accident mortal de autobuz, au anunţat autorităţile citate de presa internaţională.

autor
Aura Trif

Aparatul de zbor s-a prăbuşit între două clădiri comerciale din cartierul Chatsworth, a declarat pentru BBC un purtător de cuvânt al Departamentului de Pompieri din Los Angeles (LAFD). O persoană a fost transportată la un spital local, iar starea acesteia rămâne necunoscută, scrie News.ro.

Imaginile de la faţa locului au arătat două containere de transport şi mai multe vehicule în flăcări. Incendiul a fost stins, a declarat Departamentul de pompieri.

Nu este clar deocamdată dacă unele dintre victime se aflau în elicopter.

De asemenea, nu a fost clar de la început cine pilota aeronava, dar relatările presei locale sugerează că era vorba de un elicopter al unei echipe de ştiri care zbura în apropierea locului unui accident mortal de autobuz.

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Anterior, căpitanul LAFD, Branden Silverman, a declarat pentru filiala locală a CBS, partenerul american al BBC: ”Avem un pacient confirmat care părea să se afle în afara elicopterului în momentul prăbuşirii”.

”Această persoană a fost declarată decedată la faţa locului”, a adăugat Silverman.

Silverman nu a precizat câte persoane se aflau în interiorul elicopterului în momentul prăbuşirii.

Departamentul de Poliţie din Los Angeles a confirmat că elicopterul nu aparţinea forţelor lor.

Consiliul Naţional pentru Siguranţa Transporturilor (NTSB) va conduce ancheta privind incidentul.

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Sursa: News.ro

Etichete: elicopter, accident aviatic, morti, los angeles,

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