Trei persoane au murit după prăbușirea unui elicopter în Los Angeles. Aparatul ar fi fost al unei echipe de știri

Aparatul de zbor s-a prăbuşit între două clădiri comerciale din cartierul Chatsworth, a declarat pentru BBC un purtător de cuvânt al Departamentului de Pompieri din Los Angeles (LAFD). O persoană a fost transportată la un spital local, iar starea acesteia rămâne necunoscută, scrie News.ro.

Imaginile de la faţa locului au arătat două containere de transport şi mai multe vehicule în flăcări. Incendiul a fost stins, a declarat Departamentul de pompieri.

Nu este clar deocamdată dacă unele dintre victime se aflau în elicopter.

De asemenea, nu a fost clar de la început cine pilota aeronava, dar relatările presei locale sugerează că era vorba de un elicopter al unei echipe de ştiri care zbura în apropierea locului unui accident mortal de autobuz.