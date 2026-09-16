Este pentru a treia oară când Camera — condusă de democraţi, dar cu sprijinul a cel puţin câtorva republicani — îi cere lui Trump să retragă trupele din Iran.

Totuşi, democraţii susţin că acest vot reprezintă cel mai important demers de până acum, fiind unul dintre ultimele voturi din această Cameră înainte de alegerile din noiembrie.

Şapte republicani au susţinut măsura, o creştere faţă de cele patru voturi republicane înregistrate la precedentele două rezoluţii.

Oficial, liderii republicani din Cameră nu impun o anumită linie de vot membrilor lor în cazul acestor rezoluţii, însă Trump însuşi i-a criticat dur pe republicanii care au votat împotriva sa în această chestiune, lăsând clar de înţeles că priveşte situaţia ca pe un test de loialitate.

Una dintre ultimele încercări ale Congresului de a limita prerogativele militare ale lui Trump în Iran s-a încheiat într-o manieră dramatică: iniţial, un număr suficient de republicani din Senat votaseră pentru adoptarea măsurii, dar presiunile exercitate de Casa Albă au determinat în cele din urmă un senator republican să-şi schimbe votul. Nu este încă sigur dacă Senatul ar dispune de voturile necesare pentru a adopta din nou măsura, dar democraţii intenţionează să facă o nouă încercare în cursul acestei săptămâni.

În afara Capitoliului, alegătorii manifestă o reticenţă tot mai mare faţă de ostilităţile din Iran. Potrivit unui sondaj CNN realizat în timpul verii, 67% dintre cetăţeni consideră că deciziile lui Trump privind acţiunile militare în Iran au prejudiciat interesele SUA. Preţurile la combustibil sunt din nou în creştere, preţul motorinei depăşind pragul de 6 dolari pe galon.

Pe parcursul anului 2026, democraţii au insistat în repetate rânduri ca omologii lor republicani să îşi exprime oficial poziţia cu privire la ostilităţile administraţiei faţă de Iran — un conflict care a devenit, practic, primul război al naţiunii purtat de un singur partid.