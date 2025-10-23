„Cursa” – cel mai ambițios film românesc de acțiune. Denis Hanganu: „O experiență cu totul irepetabilă”

Iubitorii de viteză și mașini sunt invitați la cinema să vadă filmul „Cursa” – cea mai ambițioasă producție românească, în care cascadoriile se îmbină cu efectele speciale.

„Cursa” este și un promotor al României, pentru că scoate în evidență, prin cadre spectaculoase, zone emblematice de la noi din țară.

„Cursa” aduce pe marile ecrane povestea din spatele curselor ilegale de mașini, la care participanți din mai multe țări europene își testează abilitățile pe străzile din București, într-o întrecere cu mize uriașe.

Cu secvențe uimitoare, filmate în Capitală, dar și pe Transfăgărășan, „Cursa” are în centru rivalitatea uriașă dintre Andrei și Mario – roluri interpretate de Denis Hanganu și Codin Maticiuc.

Este cea mai ambițioasă producție românească cu mașini și a fost regizată de Anghel Damian și Millo Simulov. În rolurile principale îi regăsim pe Denis Hanganu, Andi Vasluianu, Codin Maticiuc și Ștefania.

Denis Hanganu, actor: „E un film cu un angrenaj de forțe nemaîntâlnit până acum. E primul film de acțiune românesc, e cel mai scump film românesc. Am încercat să livrăm privitorilor o calitate cinematografică nemaîntâlnită în România, să oferim un film cum nu s-a mai văzut. E primul film aprobat în format 4DX și se poate viziona în acest format. Vi-l recomand, l-am văzut și eu – e o experiență cu totul irepetabilă. Oameni buni, acesta chiar e un film care vă va ține cu sufletul la gură, în care o să vedeți o mulțime de hypercaruri, curse ilegale pe străzi, explozii, accidente, adrenalină și tensiune.”

Producția reprezintă o evoluție în materie de cascadorii și efecte speciale. Fiind o producție complexă, au avut loc și trei accidente neprogramate, dincolo de cele din scenariu.

Sursa: Pro TV

