Un nou punct de atracție a apărut în Oradea. Turist străin: „E foarte interesant și are o arhitectură fabuloasă”

Cultura
17-10-2025 | 20:21
×
Codul embed a fost copiat

Oradea are de vineri încă un punct de atracție. Este vorba despre un centru de artă vizuală contemporană. Aceasta este prima construcție din ultimii 15 ani ridicată de o municipalitate, de la zero, care este destinată exclusiv experiențelor culturale.

autor
Călin Ardelean

New Oradea Contemporary Art - pe scurt, NOCA, este cel mai nou centru cultural din vestul României. Clădirea integral vitrată are la intrare pereți de apă. În interior este ca un labirint.

Turist străin: „E foarte interesant și are o arhitectură fabuloasă”.

Expoziția inaugurală conține lucrări realizate de 13 artiști plastici, între care trei sunt locali.

Horea Sălăgean, pictor: „Este o șansă de a ne promova opera de artă, lucrările”.

Citește și
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan: Laşitatea, deciziile greşite și hoţia ne-au făcut rău. Țara trebuie să se dezvolte unitar

Orădenii au ales prin vot online proiectul realizat din fonduri europene.

Vioara Bara, președinte UAP Bihor: „Este singurul oraș unde s-a construit Centrul Cultural, sau Galerie, zi-i cum vrei, construită de la zero”.

Suzana Vasilescu, curator: „Oradea poate să fie plasată, din acest moment, în centrul artei contemporane europene. Mi se pare că vizibilitatea orașului crește exponențial”.

Alexandru Chira, director Oradea Heritage (Fundația pentru Protejarea Monumentelor Istorice Bihor): „Este un spațiu gândit special pentru zona centrală a orașului, pentru a veni cu o completare culturală în experiența de vizitare din Oradea”.

NOCA va găzdui, anual, două expoziții majore, cu lucrări ale unor artiști internaționali și naționali consacrați. Programul centrului va cuprinde ateliere pentru copii si cercuri de lectură.

Sursa: Pro TV

Etichete: oradea, atractie, turist,

Dată publicare: 17-10-2025 20:21

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO | Gigi Becali, gest extrem pe stradă. A aruncat Noul Testament primit de la un credincios
VIDEO | Gigi Becali, gest extrem pe stradă. A aruncat Noul Testament primit de la un credincios
Citește și...
O nouă fabrică deschisă în România. Investiție de 125 de milioane de euro
Stiri Economice
O nouă fabrică deschisă în România. Investiție de 125 de milioane de euro

Grupul german Stihl a inaugurat oficial prima sa fabrică dedicată exclusiv echipamentelor pe acumulatori, la Oradea, o investiţie de 125 de milioane de euro, realizată în doar un an şi jumătate.

Ilie Bolojan: Laşitatea, deciziile greşite și hoţia ne-au făcut rău. Țara trebuie să se dezvolte unitar
Stiri Politice
Ilie Bolojan: Laşitatea, deciziile greşite și hoţia ne-au făcut rău. Țara trebuie să se dezvolte unitar

Premierul Ilie Bolojan, fost primar de trei mandate la Oradea, a declarat duminică, în Piaţa Unirii, la festivităţile prilejuite de Ziua oraşului, că va face tot ceea ce este posibil pentru ţară şi pentru Oradea.

O doctoriță de 70 de ani și fratele ei au murit după ce femeia a pierdut controlul volanului pe carosabil umed, în Bihor
Stiri actuale
O doctoriță de 70 de ani și fratele ei au murit după ce femeia a pierdut controlul volanului pe carosabil umed, în Bihor

O doctoriță din Oradea și fratele ei au sfârșit tragic, într-un accident produs pe un drum județean din Bihor. Femeia de 70 de ani se afla la volanul mașinii care a intrat pe contrasens și s-a izbit de un copac.

Recomandări
Filmul tragediei din Rahova. Blocul explodat arată de parcă a fost lovit de o rachetă. „Etajul 7 a ajuns la etajul 5”
Stiri actuale
Filmul tragediei din Rahova. Blocul explodat arată de parcă a fost lovit de o rachetă. „Etajul 7 a ajuns la etajul 5”

O explozie devastatoare produsă într-un bloc din cartierul Rahova a făcut Bucureștiul să se cutremure. Cel puțin trei oameni au murit, între care o tânără însărcinată, iar alți 20 au fost răniți.

ANAF publică „lista rușinii”. Peste 500 de primarii și instituții au datorii la bugetul de stat. Unii edili dau vina pe Fisc
Stiri Economice
ANAF publică „lista rușinii”. Peste 500 de primarii și instituții au datorii la bugetul de stat. Unii edili dau vina pe Fisc

Peste 500 de instituții publice, printre care primării, spitale, și școli, au acumulat datorii la ANAF, de peste 100 de milioane de euro.

Zelenski și Trump, discuții cruciale la Casa Albă. „Liderul SUA are șanse mari să pună capăt războiului”
Stiri externe
Zelenski și Trump, discuții cruciale la Casa Albă. „Liderul SUA are șanse mari să pună capăt războiului”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit vineri la Casa Albă pentru a se întâlni cu omologul său american, Donald Trump, pe care speră să-l convingă să livreze rachete Tomahawk Ucrainei, relatează AFP şi Reuters.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 17 Octombrie 2025

48:03

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Octombrie 2025

01:31:45

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Octombrie 2025

01:29:46

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28