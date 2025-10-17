Un nou punct de atracție a apărut în Oradea. Turist străin: „E foarte interesant și are o arhitectură fabuloasă”

Oradea are de vineri încă un punct de atracție. Este vorba despre un centru de artă vizuală contemporană. Aceasta este prima construcție din ultimii 15 ani ridicată de o municipalitate, de la zero, care este destinată exclusiv experiențelor culturale.

New Oradea Contemporary Art - pe scurt, NOCA, este cel mai nou centru cultural din vestul României. Clădirea integral vitrată are la intrare pereți de apă. În interior este ca un labirint.

Turist străin: „E foarte interesant și are o arhitectură fabuloasă”.

Expoziția inaugurală conține lucrări realizate de 13 artiști plastici, între care trei sunt locali.

Horea Sălăgean, pictor: „Este o șansă de a ne promova opera de artă, lucrările”.

Orădenii au ales prin vot online proiectul realizat din fonduri europene.

Vioara Bara, președinte UAP Bihor: „Este singurul oraș unde s-a construit Centrul Cultural, sau Galerie, zi-i cum vrei, construită de la zero”.

Suzana Vasilescu, curator: „Oradea poate să fie plasată, din acest moment, în centrul artei contemporane europene. Mi se pare că vizibilitatea orașului crește exponențial”.

Alexandru Chira, director Oradea Heritage (Fundația pentru Protejarea Monumentelor Istorice Bihor): „Este un spațiu gândit special pentru zona centrală a orașului, pentru a veni cu o completare culturală în experiența de vizitare din Oradea”.

NOCA va găzdui, anual, două expoziții majore, cu lucrări ale unor artiști internaționali și naționali consacrați. Programul centrului va cuprinde ateliere pentru copii si cercuri de lectură.

