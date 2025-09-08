Românii care „au călătorit” în timp. Eveniment inedit la 150 de ani de la nașterea Reginei Maria

Castelul Sturdza de la Miclăușeni s-a transformat în weekend într-o poartă spre trecut. Domni și domnițe au readus la viață costume din anii 1900 și au creat un tablou unic în care muzica, poezia și obiectele de epocă s-au combinat perfect.

Mulți oameni au pornit în călătoria simbolică în anii 1900.

Domnii și domnițele au respectat toată eticheta vremii și au dat un farmec aparte castelului.

Femei: „Cred că ne puteți spune conițe. Ne-ar fi plăcut să fim în acele timpuri în care regina chiar a făcut ceva pentru această țară.”

Mircea Pascovici: „Nu putem decât să fim onorați că suntem în acest loc de basm în care încercăm să aducem la viață trecutul și să reînviem atmosfera de belle époque.”

Ștefan Nacea, IJJ Iași: „Prezentăm ținuta cavaleriei, a detașamentului înființat acum mai bine de 100 de ani, care printre altele s-a ocupat de escortarea persoanelor regalității. Ce vedeți pe mine este o ținută de locotenent-colonel, de comandant de fostă unitate.”

Vizitatorii au urmărit fascinați călătoria în timp.

Aurora Muscalu, vizitatoare: „E o zi specială și e minunat să vedem oameni speciali, ca Georgeta Filiti, povestindu-ne din experiența reginei.”

Giulia Pâslaru: „Îmi place foarte mult acest festival și am vrut să mă îmbrac ca atare.”

Un cuplu de francezi și-a petrecut luna de miere la noi acum 50 de ani. Au revenit acum.

Bărbat: „În 1974 am venit în voiaj de nuntă în România cu mașina.”

Femeie: „E o sărbătoare foarte frumoasă.”

Ștefania Mihăilescu, prezentatoarea evenimentului: „La cea de-a zecea ediție a Călătoriei la 1900, organizată aici, în curtea Castelului Sturdza Miclăușeni, comemorăm 150 de ani de la nașterea Reginei Maria și îi dedicăm această ediție cu evenimente artistice.”

Așa că nu au putut lipsi nici pasajele istorice din jurnalul reginei.

Seara s-a încheiat în ritmuri de vals, dar și cu o scurtă călătorie cu balonul cu aer cald.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













