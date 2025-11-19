Incendiu într-o cameră tehnică a Spitalului Municipal de Urgenţă Caransebeş. 18 persoane au fost evacuate

Stiri actuale
19-11-2025 | 08:55
pompieri

Pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un tablou electric dintr-o cameră tehnică a Spitalului Municipal de Urgenţă Caransebeş.

autor
Stirileprotv

Incendiul a produs mult fum, fiind necesară evacuarea a 18 persoane, 11 dintr-un salon de Psihiatrie şi 7 de la Urgenţă.

”Aseară, în jurul orei 23:00, prin apel 112 am fost anunţaţi de prezenţa fumului într-un salon de la etajul 1 al Spitalului Municipal de Urgenţă Caransebeş. Din acest motiv personalul medical a evacuat preventiv pacienţii din zona respectivă, fără a fi înregistrate victime”, anunţă, miercuri dimineaţă, ISU Caraş-Severin.

Ajunse la faţa locului, echipajele de intervenţie au constatat că fumul provenea de la subsolul blocului, dintr-o cameră tehnică unde era izbucnit un incendiu la un tablou electric.

Salvatorii din cadrul Detaşamentului de Pompieri Caransebeş au acţionat cu două autospeciale de stingere, o autoscară, o ambulanţă SMURD şi o ambulanţă SAJ, potrivit News.ro.

Citește și
incendiu gospodarie giurgiu
Incendiu puternic în județul Giurgiu. Pompierii au intervenit cu trei autospeciale

Incendiul a fost localizat şi lichidat la scurt timp înainte ca acesta să se extindă

În total au fost evacuate 18 persoane evacuate, din care 11 de la salonul de Psihiatrie şi 7 de la Urgenţe.

Sursa: News.ro

Etichete: spital, incediu, caransebeș,

Dată publicare: 19-11-2025 08:55

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
GALERIE FOTO Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
Citește și...
Un incendiu a izbucnit într-o gospodărie din Dâmbovița. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale
Stiri actuale
Un incendiu a izbucnit într-o gospodărie din Dâmbovița. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale

S-a dat alarma luni seară, în Dâmbovița, după ce un incendiu a izbucnit într-o gospodărie. O dronă a Inspectoratului pentru Situații de Urgență a surprins, de la înălțime, imagini din timpul intervenției, în care pot fi observate și pagubele.

Incendiu puternic în județul Giurgiu. Pompierii au intervenit cu trei autospeciale
Stiri Diverse
Incendiu puternic în județul Giurgiu. Pompierii au intervenit cu trei autospeciale

Un incendiu puternic a cuprins, duminică, la amiază, o gospodărie din localitatea Copaciu, județul Giurgiu. Trei autospeciale au fost trimise la fața locului. Pompierii au găsit o anexă în flăcări, cu degajări mari de fum.

Incendiu la o pensiune din județul Tulcea. Pompierii intervin la fața locului: „Iese fum şi flacără”
Stiri actuale
Incendiu la o pensiune din județul Tulcea. Pompierii intervin la fața locului: „Iese fum şi flacără”

Un incendiu s-a produs, sâmbătă seara, la o pensiune din Mahmudia, iar mai multe echipaje de pompieri intervin la acest moment pentru stingerea focului.

Recomandări
O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc. Patru avioane de luptă au fost ridicate în aer. Anunțul MApN
Stiri actuale
O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc. Patru avioane de luptă au fost ridicate în aer. Anunțul MApN

MApN a anunțat, miercuri, că o dronă a pătruns în spațiul aerian național. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon germane și două F-16 ale Forţelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol.  

Negocieri contracronometru pentru pensiile speciale. „Oferta” coaliției pentru magistrați
Stiri actuale
Negocieri contracronometru pentru pensiile speciale. „Oferta” coaliției pentru magistrați

După ce negocierile cu magistrații au eșuat, coaliția de guvernare este gata să adopte proiectul pentru pensiile judecătorilor și procurorilor în forma pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament.

Operațiunea Z - Poliţia şi DIICOT fac peste 200 de percheziţii în toată țara. Opt mașini de lux, confiscate la Iași | VIDEO
Stiri actuale
Operațiunea Z - Poliţia şi DIICOT fac peste 200 de percheziţii în toată țara. Opt mașini de lux, confiscate la Iași | VIDEO

Poliţia Română şi DIICOT fac, miercuri, 216 percheziţii în întreaga ţară, în cadrul operaţiunii „Ziua Z”, fiind vizate grupări de criminalitate organizată. 250 de persoane sunt căutate pentru a fi duse la audieri.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 18 Noiembrie 2025

49:26

Alt Text!
La Măruță
18 Noiembrie 2025

01:31:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Noiembrie 2025

01:45:31

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28