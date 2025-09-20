Un tablou biografic al artistei Frida Kahlo va fi scos la licitație, în New York. Ce vrea să transmită pictura

Un tablou semnat de Frida Kahlo ar putea stabili un nou record mondial pentru un artist-femeie. Pictura „El sueño, La cama”, estimată la 40–60 de milioane de dolari, va fi scoasă la licitație de casa Sotheby’s, în noiembrie, la New York.

Este un autoportret încărcat de simboluri, care o arată pe artistă în pat, sub un schelet prins de baldachin.

Imaginea sugerează durerile care au marcat-o toată viața, după un grav accident de circulație, la vârsta de 18 ani.

Lucrarea e considerată un punct culminant al creației sale și ar putea depăși recordul stabilit în 2014 de Georgia O’Keefe, al cărei tablou a fost adjudecat pentru 44,4 milioane de dolari.

Creația Fridei Kahlo - expusă acum la Londra - va fi prezentată la Abu Dhabi, Hong Kong și Paris, înainte de marea licitație.

