Un tablou biografic al artistei Frida Kahlo va fi scos la licitație, în New York. Ce vrea să transmită pictura

Cultura
20-09-2025 | 08:55
tablou frida kahlo

Un tablou semnat de Frida Kahlo ar putea stabili un nou record mondial pentru un artist-femeie. Pictura „El sueño, La cama”, estimată la 40–60 de milioane de dolari, va fi scoasă la licitație de casa Sotheby’s, în noiembrie, la New York.

autor
Stirileprotv

Este un autoportret încărcat de simboluri, care o arată pe artistă în pat, sub un schelet prins de baldachin.

Imaginea sugerează durerile care au marcat-o toată viața, după un grav accident de circulație, la vârsta de 18 ani.

Lucrarea e considerată un punct culminant al creației sale și ar putea depăși recordul stabilit în 2014 de Georgia O’Keefe, al cărei tablou a fost adjudecat pentru 44,4 milioane de dolari.

Creația Fridei Kahlo - expusă acum la Londra - va fi prezentată la Abu Dhabi, Hong Kong și Paris, înainte de marea licitație.

Citește și
Kenzo
Frida Kahlo, inspiratie pentru colectia casei Kenzo, la saptamana modei

Sursa: Pro TV

Etichete: licitatie, tablou,

Dată publicare: 20-09-2025 08:51

Articol recomandat de sport.ro
Ce salariu are noul selecționer al ”tricolorilor”! Dezvăluirile făcute de președintele federației
Ce salariu are noul selecționer al ”tricolorilor”! Dezvăluirile făcute de președintele federației
Citește și...
Frida Kahlo, printre femeile influente comemorate de compania producătoare a păpușilor Barbie
Stiri externe
Frida Kahlo, printre femeile influente comemorate de compania producătoare a păpușilor Barbie

Compania americană Mattel a anunțat că va lansa o ediție clasică a păpușilor Barbie dedicată unor influente femei din istorie, precum artista Frida Kahlo.

Frida Kahlo, inspiratie pentru colectia casei Kenzo, la saptamana modei
Stiri Mondene
Frida Kahlo, inspiratie pentru colectia casei Kenzo, la saptamana modei

Designerul casei Kenzo a prezentat duminica seara, la saptamana modei de la Paris, o colectie inspirata de spiritul liber, rebel si viril al artistei mexicane Frida Kahlo.

Naomi Campbell, stralucitoare la Venetia, datorita unui smarald gigant
Stiri Mondene
Naomi Campbell, stralucitoare la Venetia, datorita unui smarald gigant

Festivalul de la Venetia devine mai interesant pe zi ce trece. A venit randul peliculei "Miral", care o readuce in plan principal pe frumoasa indianca Frida Pinto.

Recomandări
Moscova, reacție târzie după ce trei dintre MIG-urile sale au pătruns în spațiul aerian al NATO. Ce misiune au avut
Stiri externe
Moscova, reacție târzie după ce trei dintre MIG-urile sale au pătruns în spațiul aerian al NATO. Ce misiune au avut

Ministerul rus al Apărării a negat sâmbătă că trei dintre aeronavele sale militare au încălcat spaţiul aerian estonian, după ce aeronave NATO au interceptat vineri trei aeronave ruseşti, relatează AFP.

Declinul cu care se confruntă Moldova înaintea celor mai importante alegeri din istoria țării. „Un limbo între Est și Vest”
Stiri actuale
Declinul cu care se confruntă Moldova înaintea celor mai importante alegeri din istoria țării. „Un limbo între Est și Vest”

Alegerile parlamentare de peste Prut pot accentua declinul populației, în funcție de direcția pe care o va lua țara, spun analiștii. Cu o populație în scădere, Republica Moldova numără astăzi puțin peste o jumătate de milion de tineri.

Cine era „persoana aservită politic” care a înlocuit-o prin șantaj pe șefa ANPC Caraș-Severin. Secretar de stat, în cătușe
Stiri actuale
Cine era „persoana aservită politic” care a înlocuit-o prin șantaj pe șefa ANPC Caraș-Severin. Secretar de stat, în cătușe

Un secretar de stat din Ministerul Economiei a fost reținut de procurorii DNA Timișoara, într-o anchetă de instigare la abuz în serviciu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 19 Septembrie 2025

42:12

Alt Text!
La Măruță
19 Septembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Septembrie 2025

01:44:16

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28