Surse: Amendament la OUG 52 de limitare a cheltuielilor instituțiilor publice. Cum se încearcă „salvarea Culturii”

Ministerul Culturii depune un amendament la OUG 52 pentru limitarea cheltuielilor instituțiilor publice, cu scopul de a salva instituțiile de cultură din România, care ar fi intrat în colaps dacă li s-ar fi aplicat toate limitările din lege.

Ministerul Culturii va depune un amendament la ”Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 52/2025 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru stabilirea unor măsuri privind implementarea programelor naţionale din domeniul lucrărilor publice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare”.

Ministerul Culturii încearcă astfel să salveze de la colaps instituțiile de cultură din subordine, în condițiile în care aplicarea fără discernământ a tuturor prevederilor OUG 52 și la nivelul teatrelor sau muzeelor ar fi generat situații extrem de grave.

Angajații ar fi urmat să fie obligați la concedii fără plată, fără a mai pune la socoteală situații absurde, precum cea în care instituțiile de cultură din România nu ar mai fi avut voie, prin lege, să mai cumpere cărți, de exemplu.

Astfel, Articolul XVII din OUG 52/2025 care limitează cheltuielile instituțiilor publice începând cu anul 2025 — în special la categoria „Bunuri și servicii”, prevede, pe scurt, următoarele: se plafonează cheltuielile lunare la o medie de 2024 + 10%; nu se pot face angajamente legale (adică noi contracte) peste limitele stabilite; doar în cazuri excepționale Guvernul poate aproba depășirea.

Derogările cerute se aplică doar instituțiilor de cultură

Ministerul Culturii vine aici cu un amendament: ”Permite instituțiilor publice de cultură să facă angajamente legale și plăți pentru activități culturale chiar și în contextul restricțiilor bugetare, pentru a-și îndeplini obligațiile din contractele de management și misiunea lor”.

Potrivit completării, ”Activitățile exceptate sunt, printre altele: Organizarea și prezentarea de spectacole și concerte; Expoziții, achiziții de artă, tipărituri, publicații; Cercetare, protejare și punere în valoare a patrimoniului cultural; Restaurări, intervenții asupra monumentelor istorice; Participarea la târguri internaționale, programe și proiecte culturale; Utilizarea fondurilor provenite din donații și sponsorizări”.

Conform Ministerului Culturii, ”Aceste derogări nu se aplică altor sectoare, ci doar celor culturale; Se exclud de la restricții cheltuielile pentru formarea profesională a personalului cultural (prin Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală); Se pot continua programele de formare și perfecționare profesională fără limitările impuse altor instituții”.

Pe scurt, aceste amendamente urmăresc să protejeze instituțiile culturale (muzee, teatre, biblioteci, institute de cercetare culturală etc.) de efectele limitărilor impuse de ordonanță.

