Seri simfonice de excepție la Ateneul Român: dirijorul Sesto Quatrini și pianistul Nikolai Luganski sunt invitați speciali

PARTENERIAT. Orchestra Filarmonicii George Enescu, sub bagheta dirijorului Sesto Quatrini, și pianistul de renume internațional Nikolai Luganski vor susține pe scena Ateneului pe 23 și 24 octombrie două concerte sold-out.

Programul serilor reunește Concertul în la minor pentru pian și orchestră de Grieg, poemul dansant Jocuri de Debussy și fastuoasa partitură Sărbători romane de Respighi.

Întregul program al Stagiunii poate fi văzut aici.

Sesto Quatrini, exponent al şcolii italiene de dirijat, a evoluat atât ca dirijor de operă - având o carieră bogată în genul teatrului liric - cât şi pe podiumurile de concert. În ultimii ani a deţinut poziţia de director artistic al Operei Naţionale din Lituania. În Stagiunea 2025–2026, el dirijează Manon de Massenet la Opernhaus Zürich, Recviemul de Verdi la Paris, noi producții ale operei Manon Lescaut de Puccini la Opéra de Lyon, Macbeth de Verdi la Teatro Carlo Felice din Genova, Turandot de Puccini la Ópera de Las Palmas și Rigoletto de Verdi la Sydney Opera House.

Descris de Le Monde drept „nu doar cel mai minunat pianist rus al timpurilor moderne; el este unul dintre cei mai remarcabili artiști ai epocii noastre.”, Nikolai Luganski s-a lansat într-o carieră de anvergură încă de la câştigarea, la vârsta de 22 de ani, a Concursului Ceaikovski de la Moscova. Repertoriul său cuprinde peste 50 de concerte pentru pian, din stiluri şi epoci diferite - de la Bach la contemporani. Pianistul este recunoscut cu precădere pentru măiestria sa în interpretarea marilor romantici.

Programul concertelor include Concertul în la minor pentru pian și orchestră, op. 16 de Edvard Grieg, Jocuri de Claude Debussy și Sărbători romane de Ottorino Respighi.

Concertul în la minor pentru pian și orchestră, op. 16 de Edvard Grieg este fără îndoială unul din reperele repertoriului pentru pian. Iubit deopotrivă de public şi de interpreţi, el etalează o virtuozitate profund expresivă, cu accente energice, contraste vii, lumini şi umbre, lirism intens şi, nu în ultimul rând, vigoarea ritmului de halling - un dans popular des întâlnit în zonele rurale ale Norvegiei.

Una dintre cele mai subtile și complexe partituri orchestrale ale lui Claude Debussy, Jeux este un poem dansat (balet) compus în 1913 la comanda lui Serghei Diaghilev. Lucrarea explorează jocurile iubirii, ale hazardului și ale percepției într-o înveșmântare timbrală diafană și fluidă.

Sărbătorile romane, cea mai amplă şi mai fastuoasă partitură din trilogia lui Respighi dedicată Romei, alcătuiesc un cuplu de lucrări care se armoniozează şi se completează reciproc. Ultima parte a trilogiei romane a lui Ottorino Respighi (după Fântânile Romei și Pinii din Roma), Feste Romane este o lucrare monumentală, scrisă în 1928. Respighi folosește o orchestră de mari dimensiuni, cu efecte sonore spectaculoase și culori care redau grandoarea și exuberanța orașului etern.

