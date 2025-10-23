Seri simfonice de excepție la Ateneul Român: dirijorul Sesto Quatrini și pianistul Nikolai Luganski sunt invitați speciali

Cultura
23-10-2025 | 13:47
p

PARTENERIAT. Orchestra Filarmonicii George Enescu, sub bagheta dirijorului Sesto Quatrini, și pianistul de renume internațional Nikolai Luganski vor susține pe scena Ateneului pe 23 și 24 octombrie două concerte sold-out.

autor
Stirileprotv

Programul serilor reunește Concertul în la minor pentru pian și orchestră de Grieg, poemul dansant Jocuri de Debussy și fastuoasa partitură Sărbători romane de Respighi.

Întregul program al Stagiunii poate fi văzut aici.

Sesto Quatrini, exponent al şcolii italiene de dirijat, a evoluat atât ca dirijor de operă - având o carieră bogată în genul teatrului liric - cât şi pe podiumurile de concert. În ultimii ani a deţinut poziţia de director artistic al Operei Naţionale din Lituania. În Stagiunea 2025–2026, el dirijează Manon de Massenet la Opernhaus Zürich, Recviemul de Verdi la Paris, noi producții ale operei Manon Lescaut de Puccini la Opéra de Lyon, Macbeth de Verdi la Teatro Carlo Felice din Genova, Turandot de Puccini la Ópera de Las Palmas și Rigoletto de Verdi la Sydney Opera House.

Descris de Le Monde drept „nu doar cel mai minunat pianist rus al timpurilor moderne; el este unul dintre cei mai remarcabili artiști ai epocii noastre.”, Nikolai Luganski s-a lansat într-o carieră de anvergură încă de la câştigarea, la vârsta de 22 de ani, a Concursului Ceaikovski de la Moscova. Repertoriul său cuprinde peste 50 de concerte pentru pian, din stiluri şi epoci diferite - de la Bach la contemporani. Pianistul este recunoscut cu precădere pentru măiestria sa în interpretarea marilor romantici.

Citește și
p
Mâine începe Les Films de Cannes à Bucarest. Agenda pentru 10 zile de festival

Programul concertelor include Concertul în la minor pentru pian și orchestră, op. 16 de Edvard Grieg, Jocuri de Claude Debussy și Sărbători romane de Ottorino Respighi.

Concertul în la minor pentru pian și orchestră, op. 16 de Edvard Grieg este fără îndoială unul din reperele repertoriului pentru pian. Iubit deopotrivă de public şi de interpreţi, el etalează o virtuozitate profund expresivă, cu accente energice, contraste vii, lumini şi umbre, lirism intens şi, nu în ultimul rând, vigoarea ritmului de halling - un dans popular des întâlnit în zonele rurale ale Norvegiei.

Una dintre cele mai subtile și complexe partituri orchestrale ale lui Claude Debussy, Jeux este un poem dansat (balet) compus în 1913 la comanda lui Serghei Diaghilev. Lucrarea explorează jocurile iubirii, ale hazardului și ale percepției într-o înveșmântare timbrală diafană și fluidă.

Sărbătorile romane, cea mai amplă şi mai fastuoasă partitură din trilogia lui Respighi dedicată Romei, alcătuiesc un cuplu de lucrări care se armoniozează şi se completează reciproc. Ultima parte a trilogiei romane a lui Ottorino Respighi (după Fântânile Romei și Pinii din Roma), Feste Romane este o lucrare monumentală, scrisă în 1928. Respighi folosește o orchestră de mari dimensiuni, cu efecte sonore spectaculoase și culori care redau grandoarea și exuberanța orașului etern.

Sponsori principali: Garanti BBVA, Rompetrol, RCI Holding | Sponsori: URSUS, ENEVO,Groupe SNEF | Susținători: Symphopay, Aqua Carpatica, Intercontinental

Parteneri media principali: RFI România; Radio România Muzical

Parteneri media: stirileprotv.ro, Radio România Cultural, Observator Cultural, Actualitatea Muzicală, Deutsche Zeitung Romania, PressHub

Partener artistic: Fundația Art Production | Partener comunicare: OMA Visi

Sursa:

Etichete:

Dată publicare: 23-10-2025 13:47

Articol recomandat de sport.ro
După Kasatkina, încă o jucătoare din Rusia a renunțat la cetățenie: ce țară mai mică va reprezenta
După Kasatkina, încă o jucătoare din Rusia a renunțat la cetățenie: ce țară mai mică va reprezenta
Citește și...
Mâine începe Les Films de Cannes à Bucarest. Agenda pentru 10 zile de festival
Cultura
Mâine începe Les Films de Cannes à Bucarest. Agenda pentru 10 zile de festival

PARTENERIAT. De 16 ani, Les Films de Cannes à Bucarest aduce filmele care au impresionat pe Croazetă — acelea care te fac să gândești, să simți și, uneori, să-ți schimbi felul în care privești lumea.

Fundația Humanitas Aqua Forte și Editura Humanitas anunță lista scurtă a nominalizărilor la Premiul „Monica Lovinescu“ 2025
Cultura
Fundația Humanitas Aqua Forte și Editura Humanitas anunță lista scurtă a nominalizărilor la Premiul „Monica Lovinescu“ 2025

PARTENERIAT. Fundația Humanitas Aqua Forte și Editura Humanitas anunță lista scurtă a nominalizărilor la Premiul „Monica Lovinescu“ 2025 și vă invită miercuri, 19 noiembrie, ora 19.00, la Ateneul Român, la gala dedicată decernării.

Fă-ți agenda de festival cu noi! Cristian Mungiu recomandă filme de neratat la Les Films de Cannes à Bucarest
Cultura
Fă-ți agenda de festival cu noi! Cristian Mungiu recomandă filme de neratat la Les Films de Cannes à Bucarest

PARTENERIAT. De 16 ani aducem, prin Les Films de Cannes à Bucarest, filmele care au impresionat pe Croazetă, acelea care te fac să gândești, să simți și, uneori, să-ți schimbi felul în care privești lumea.

 

Recomandări
Nicușor Dan, despre un eventual atac al Rusiei asupra Europei: ”Oamenii să stea calmi, suntem mult mai puternici economic”
Stiri Politice
Nicușor Dan, despre un eventual atac al Rusiei asupra Europei: ”Oamenii să stea calmi, suntem mult mai puternici economic”

Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat, joi, înainte să înceapă reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, cum comentează avertismentul lansat de șeful armatei franceze, care a spus că țara trebuie să fie ”pregătită de un șoc în 3-4 ani”.

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie. Guvernul a stabilit data
Stiri Politice
Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie. Guvernul a stabilit data

Guvernul a stabilit data de duminică, 7 decembrie 2025, pentru organizarea alegerilor locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti, Consiliul Judeţean Buzău şi pentru primari în mai multe localităţi.

Cine sunt „băieţii răi” care ar putea deraia summitul UE de joi. Patru lideri europeni sunt „suspecţii de serviciu”
Stiri externe
Cine sunt „băieţii răi” care ar putea deraia summitul UE de joi. Patru lideri europeni sunt „suspecţii de serviciu”

Ca de obicei, summitul UE de joi seamănă mai degrabă cu unul al dezbinării. Doar că, de data aceasta, nu doar „suspecţii de serviciu” ameninţă să blocheze maşinăria bruxelleză, de la banii pentru Ucraina până la ţintele climatice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Octombrie 2025

01:45:41

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 23 Octombrie 2025

03:18:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 23 Octombrie 2025

14:28

Alt Text!
La Măruță
22 Octombrie 2025

01:31:13

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28