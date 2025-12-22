Filarmonica George Enescu pune în vânzare biletele pentru concertele și recitalurile din a doua parte a Stagiunii 2025-2026

Cultura
22-12-2025 | 13:24
concert la ateneul roman
PARTENERIAT - Artiști internaționali de top care vor continua să urce pe scena Ateneului Român în 2026: Ton Koopman, Cristian Mandeal, Dennis Russell Davies, Kirill Gerstein, Gautier Capuçon, Lucas Debargue

A doua parte a Stagiunii Filarmonicii George Enescu va continua să aducă publicului meloman mari artiști internaționali, printre care dirijorii Ton Koopman, Andrei Boreyko, Cristian Mandeal, Leonard Slatkin, Lionel Bringuier și Dennis Russell Davies, pianiștii Kirill Gerstein, Lucas Debargue, Alexander Gadjiev și Jeneba Kanneh-Mason, violoncelistul Gautier Capuçon și violonistul Leonidas Kavakos.

Biletele individuale la concertele și recitalurile din Stagiunea Simfonică și Stagiunea Camerală 2025-2026 ale Filarmonicii George Enescu vor fi puse în vânzare marți, 30 decembrie 2025. Biletele pot fi achiziționate online, pe https://oveit.com/hub/org/l7PDAr7y. Pe 7 ianuarie vor putea fi achiziționate și la Casa de Bilete a Ateneului Român. Programul integral este disponibil pe website-ul Filarmonicii: https://filarmonicaenescu.ro/ro/evenimente .

Pentru Stagiunea Simfonică, locurile puse în vânzare sunt limitate, deoarece o parte din sală este rezervată pentru abonamente.

Printre faimoșii soliști vocali invitați se numără baritonii Thomas Hampson (22/23 ianuarie) și Joshua Hopkins (26/27 februarie) și sopranele Chen Reiss (5/6 martie) și Olga Bezsmertna (28/29 mai). Legendarul bariton Thomas Hampson va fi prezent în premieră la Filarmonica George Enescu și va interpreta celebra partitură a lui Gustav Mahler, Cornul fermecat al băiatului.

cravata galbena
Cravata Galbenă, un film pentru toate generațiile, văzut de spectatori cu vârste între 6 și 96 de ani

În prima lună din 2026, publicul va avea ocazia rară de a asculta, în premieră, Orchestra Filarmonicii George Enescu sub bagheta marelui muzician Ton Koopman, specialist în interpretarea muzicii vechi, pe 29/30 ianuarie.

Concertele de Anul Nou din 8 și 9 ianuarie 2026 îl vor aduce pe dirijorul Vlad Vizireanu și pe violonistul Remus Azoiței într-un program strălucitor, cu lucrări din repertoriul clasic și romantic: Uvertura Italianca în Alger de Rossini, Introducere și Rondo Capriccioso de Saint-Saëns, Uvertura Răpirea din serai de Mozart, Dansuri ungare nr. 1 și 5 de Brahms, Fantezia Carmen de Sarasate, Valsul imperial și Tunete și fulgere de Johann Strauss-fiul, precum și Capriciul spaniol de Rimski-Korsakov, promițând două seri festive de virtuozitate și eleganță.

Pe 16 și 17 aprilie, marele dirijor român Cristian Mandeal revine după o lungă pauză la Filarmonică, pe care a condus-o în calitate de director vreme de aproape douăzeci de ani. Concertele vor avea un program special, dedicat exclusiv unor lucrări simfonice cu o semnificație deosebită pentru artist, care va aniversa împlinirea vârstei de 80 de ani pe scena care l-a consacrat.

Stagiunea va oferi publicului lucrări simfonice și vocal-simfonice de mare anvergură, precum Recviemul german de Brahms, Oratoriul Creațiunea de Haydn, Te Deum de Bruckner, Simfonia nr. 4 de Mahler, Simfonia nr. 2 și nr. 3 de Rahmaninov și Simfonia nr. 9 de Schubert.

Filarmonica George Enescu continuă promovarea muzicii românești și internaționale actuale, cu un accent special pe creația compozitoarelor contemporane prin: lucrarea comandată de Filarmonică, Cuib de Diana Rotaru (11/12 iunie), Broken de Mihaela Vosganian (12/13 februarie) și Circuits de Cindy McTee (23/24 aprilie).

Prețurile biletelor pentru concertele simfonice variază între 140 lei și 160 lei pentru Categoria I, 130 lei și 150 lei pentru Categoria a II-a, precum și 120 lei și 140 lei pentru Categoria a III-a. Prețurile pentru Stagiunea Camerală încep de la 30 de lei. La vânzarea online se aplică un comision de procesare de 4%. Contravaloarea biletelor este returnabilă, dacă cererea se face cu minim 3 zile înainte de concert, la adresa de email [email protected] sau fizic la secretariat, deschis în zilele lucrătoare, între orele 9:00 și 16:00.

Pentru mai multe informații despre procesul de achiziționare a biletelor, puteți accesa linkul https://filarmonicaenescu.ro/ro/informatii-bilete#cum-cumpar.

În 2026, casieria se va deschide pe 7 ianuarie. Programul casieriei este de marți până vineri, între orele 12:00 și 19:00. Sâmbăta și duminica, casieria este deschisă între orele 10:00 și 11:00 și 16:00 și 19:00, doar atunci când sunt programate concerte.

