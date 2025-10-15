Regizorii Cristian Mungiu și Daniel Sandu caută noi talente

PARTENERIAT. Avanpremierele toamnei și descoperirea de noi talente actoricești în cinema-ul românesc pe scena Les Films de Cannes à Bucarest.

An de an, Les Films de Cannes à Bucarest rămâne un spațiu dedicat profesioniștilor din industria de film, promovând dialogul, colaborarea și descoperirea de noi voci ale cinematografiei. Festivalul își continuă astfel tradiția de a sprijini noile generații de actori, atât la București, cât și la Timișoara. Prin programul Managing Talents, actorii români — consacrați sau aflați la început de drum — au șansa de a face un pas important în carieră. La ediția din acest an, participanții selectați pentru București vor concura pentru roluri principale într-un nou lungmetraj semnat de regizorul Daniel Sandu, cunoscut pentru filmele Un pas în urma serafimilor și Tata mută munții, precum și pentru seriile Tuff Money (HBO) și Subteran, prima producție românească Netflix.

Cristian Mungiu va susține un workshop în cadrul programului Managing Talents la București unde va lucra pe scena Cinema Muzeului Român pe o serie de texte selectate din creațiile Write a Screenplay for… cu actorii care vin pregătiți. Pentru București, înscrierile sunt deschise pe platforma Filmmakers Europe, unde actorii pot trimite un self-tape folosind un text prestabilit, disponibil direct pe site.

Managing Talents la Timișoara și Masterclass de actorie cu un invitat celebru

Mentorul Managing Talents la Timișoara este Julien Javions, câștigător al Premiului Cea mai Bună Interpretare și Cea mai Bună Regie în 2018 la 48H Film Project și fondatorul școlii de film pentru actori Maison Des Acteurs. Pentru Timișoara, înscrierile pentru Managing Talents se fac până pe 22 octombrie Timișoara, pe acest link.

Actorul Aleksandr Kuznetsov din filmul Two Prosecutors, în regia lui Serghei Loznița, proiectat în acest an la Cannes, este invitat la Timișoara pentru discuții cu publicul, dar și pentru a a susține un Masterclass despre arta actorului, sâmbătă, 25 octombrie, de la ora 16:00, la Cinema Studio. Participarea este gratuită, iar înscrierea la Masterclass se face online, prin completarea formularului dedicat, până la data de 23 octombrie.

Cele mai noi filme românești, în avanpremieră la Les Films de Cannes à Bucarest

După un parcurs impresionant prin festivaluri internaționale, unde au fost premiate și aplaudate îndelung, cele mai noi producții românești ajung în această toamnă la Les Films de Cannes à Bucarest, chiar înainte de lansarea lor oficială în cinematografe. Spectatorii vor vedea la Cinema Muzeul Țăranului deja faimosul Dracula (r: Radu Jude), precum și impresionantele Sorella de Clausura (r: Ivana Mladenovič), Interior Zero (r: Eugen Jebeleanu), Still Nia (r: Paula Oneț), Nu mă lăsa să mor (r: Andrei Epure) și Comatogen (r: Igor Cobileanski). Katia Pascariu a primit Premiul criticilor independenți pentru cea mai bună actriță la Locarno pentru rolul principal din Sorella de Clausura, iar regizoarea Ivana Mladenovič Premiul pentru cel mai bun regizor la Festivalul de la Sarajevo. Filmele din secțiunea Avanpremierele Toamnei intră în competiție pentru Premiul Publicului. În festival vor mai fi proiectate 12 scurt metraje românești: Mama! (r: Teodor Ioniță), Un cuplu triasic (r: Iulia Turicianu), Marinică, băiatul meu (r: Mihnea Toma),Alișveriș(r: Vasile Tondincă), Our Sea (r: Alle Dicu) șiWe Lived Slowly in Time of Peace (r: Kristina Jacot), Erogenesis (r: Xandra Popescu),Weaving Anni Albers(r: Alessandro del Vigna), Fursecuri și lapte (r: Andrei Tache Codreanu), Kobza(r: Laura Pop), Pensule și ambalaje (r: Adrian Latu) și Du-mă la apă(r:Teona Galgoțiu). La finalul fiecărui lungmetraj și a seriilor de scurtmetraje, publicul se va întâlni cu echipele filmelor pentru discuții. Biletele sunt disponibile pe platforma Eventbook.ro

