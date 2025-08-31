Regiunea din Italia unde se vorbește o limbă greacă antică. ”Mai suntem câteva sute. Eu sunt cel mai tânăr și am 71 de ani”

În sudul Italiei, una dintre cele mai vechi limbi ale Europei este pe cale să dispară. Grecanico, o formă de greacă veche încă vorbită în Calabria, a supraviețuit imperiilor și secolelor de neglijență.

Într-un mic colț din sudul Italiei, între munții Calabriei și Marea Ionică, o limbă străveche încă dăinuie. Localnicii o numesc Grecanico sau Griko în regiunea vecină Puglia, se arată într-un reportaj realizat de France 24.

Este o formă rară de greacă care a supraviețuit timp de secole, transmisă în sate unde zidurile încă răsună de sunetele sale. Astăzi, mai există doar câteva sute de vorbitori – iar cursa pentru a o menține în viață a început.

Dar timpul se scurge. „Au mai rămas doar câteva sute dintre noi. Sunt unul dintre cei mai tineri și am 71 de ani”, spune Tito Squillaci, unul dintre liderii luptei pentru menținerea în viață a limbii grecanice.

Pe măsură ce trece fiecare generație, trece și o parte din această moștenire culturală unică.

Supraviețuind imperiilor

Modul în care greaca a prins rădăcini în sudul Italiei rămâne o chestiune în dezbatere. Unii istorici o urmăresc până în coloniile Magna Graecia, fondate în secolul al VIII-lea î.Hr., când coloniștii din întreaga Mării Egee au înființat orașe pe țărmurile italiene. Alții susțin că limba a ajuns mai târziu, consolidată sub stăpânirea bizantină în Evul Mediu.

Ceea ce este sigur este că limba grecanica a supraviețuit imperiilor, invaziilor, dictaturilor și a îndurat secole de neglijență.

Mai mult decât simple cuvinte

Pentru mulți din Calabria, grecanica reprezintă mai mult decât o simplă limbă. Trăiește în cântece tradiționale, povestiri orale și memoria culturală a comunităților care s-au considerat mult timp distincte în Italia.

Astăzi, eforturile de a o reînvia includ o școală de o săptămână ținută în august, unde vorbitori de grecanica, tineri, bătrâni și aspiranți la vorbire se reunesc pentru a menține limba vie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













