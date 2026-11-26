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Măsurile de siguranță sunt stricte în condițiile în care cel mai scump tablou al artistului s-a vândut cu peste 15 milioane de dolari la câteva decenii după moartea acestuia.

Cele 51 de lucrări ale artistului Giorgio de Chirico - picturi şi sculpturi - au fost aduse la Muzeul de Artă din Timişoara sub paza armată.

În galerie nu sunt mai mult de 18 grade Celsius, iar intensitatea spoturilor a fost reglată astfel încât lumina să nu deterioreze pânzele.

Filip Petcu, manager Muzeul Național de Artă Timișoara: „La nivelul muzeului, noi ne asigurăm, suplimentăm de fiecare dată paza umană, acoperim lucrările cu senzori, sistemele de efracție la nivelul ferestrelor, ușilor. Toate aceste sisteme sunt updatate și reconfigurate proporțional cu importanța și valoarea fiecărei expoziții”.

Giorgio de Chirico s-a născut în 1888 şi, în cele 9 decenii de viaţă, a pictat la Roma, Florenţa, New York şi Milano. Este considerat pionierul picturii metafizice, iar cel mai scump tablou al sau - După-amiaza Ariadnei - s-a vândut acum 6 ani, cu aproape 16 milioane de dolari.

Dintre cele expuse la Timişoara, cel mai cunoscut este Enigma Fatalităţii (cel de pe afiș), pictat acum 112 ani. O parte dintre lucrările în ulei, înfăţişează piaţete italieneşti, asemănătoare celor din orașul de pe Bega.

Liliana Cîra Niculescu, managerul proiectului: „Îți stârnește atât de mult imaginația. Probabil că vei mai dori să o vizitezi încă odată”.

Expoziţia se deschide publicului vineri şi poate fi vizitată până in aprilie. Prețul unui bilet este de 95 de lei.