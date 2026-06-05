Vicepremierul Tánczos Barna, ministrul interimar al agriculturii, a avut consultări, joi şi vineri, cu preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pe tema pestei porcine africane, în urma descoperirii primului focar de PPA la porcii domestici din Ungaria.

"Urmărim cu atenţie evoluţiile din ţara vecină şi am primit asigurări din partea preşedintelui ANSVSA că vor fi luate măsuri ferme şi imediate. De asemenea, controalele vor fi intensificate pentru a reduce la minimum riscul intrării în ţară a produselor sau animalelor infectate cu PPA", a declarat vicepremierul Tánczos Barna, ministrul interimar al agriculturii.

Măsurile pentru prevenirea şi combaterea pestei porcine africane rămân o prioritate pentru autorităţile competente, având în vedere impactul major pe care această boală îl poate avea asupra sectorului suin din România.

Primul focar la porci domestici din Ungaria

Autorităţile sanitar-veterinare din Ungaria au anunţat, joi, un focar de pestă porcină africană la o fermă din localitatea Vállaj, judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg, situată în nord-estul ţării, în apropierea frontierei cu România. Acesta este primul focar la porci domestici în Ungaria, o ţară cu efective de circa 3 milioane de animale.

"Sacrificarea a aproximativ 3.000 de animale a început joi, după ce prezenţa pestei porcine africane a fost confirmată la un fermier din Szabolcs. Sacrificarea animalelor este aşteptată să fie finalizată în 3-4 zile. În plus, au început investigaţii epidemiologice, iar autorităţile derulează o investigaţie pentru a afla de unde a ajuns virusul la fermă şi de unde au provenit animalele de la ferma infectată", a declarat Imre Nemes, preşedintele Oficiului Naţional pentru Siguranţa Alimentelor, într-o conferinţă de presă extraordinară desfăşurată joi.

La acel moment, fuseseră identificate cinci ferme care au avut contact cu unitatea unde a fost depistat virusul, dar şi alte două abatoare.

Focarul de pestă porcină africană a izbucnit în Vállaj, la o fermă cu un efectiv de 250 de scroafe, unde se aflau 3.000 de purcei, potrivit presei maghiare. România este un partener important pentru Ungaria pe zona comerţului cu carne de porc, dar şi cu purcei.