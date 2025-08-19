LAROCK, ediția a treia: 50.000 de festivalieri au transformat evenimentul într-o experiență memorabilă

Cultura
19-08-2025 | 18:02
P

PARTENERIAT. 50.000 de participanți s-au lăsat purtați de magia muzicii la festivalul LAROCK, în decorul spectaculos al domeniului Cantacuzino din Florești, Prahova.

 

autor
Stirileprotv

Desfășurat între 14 și 17 august, festivalul LAROCK a reunit 50.000 de participanți la domeniul Cantacuzino din Florești, Prahova, într-o ediție plină de energie și diversitate. Pe cele patru scene – Main, The Pitt, Zeedo și Discovery – s-au succedat artiști consacrați și trupe emergente din România și din străinătate, acoperind un spectru larg de genuri, de la rock alternativ și hip-hop, la fuziuni balcanice și improvizații spectaculoase.

Prima zi a deschis festivalul cu tributuri pentru Depeche Mode și Muse, plus seturi energizante de DJ, pregătind publicul pentru un maraton muzical. Vineri, atmosfera a fost dominată de Subcarpați & Dope D.O.D., Coma, Luna Amară și Damian Drăghici & Brothers, care au adus vibe-ul balcanic inconfundabil. Sâmbătă i-a avut în prim-plan pe Skindred, Dirty Shirt, Dora Gaitanovici și S.A.R.S., iar duminică, scena principală a vibrat cu Dubioza Kolectiv, Robin & the Backstabbers și Coffeeshock Company. În paralel, trupele de pe scenele alternative au cucerit publicul cu mixuri fresh și descoperiri muzicale neașteptate.

Dincolo de muzică, festivalul a oferit zeci de experiențe pentru toate vârstele: de la zboruri cu balonul și elicopterul, escaladă și paintball, la jacuzzi în aer liber, yoga, spații de joacă pentru copii și sesiuni de kinetoterapie. Branduri partenere precum Banca Transilvania, STR8, Coca-Cola, Măgura și Zeedo au completat atmosfera cu activări dedicate.

Patru zile de muzică, activități și energie colectivă au transformat LAROCK într-o experiență memorabilă, confirmându-i statutul de festival de referință în peisajul românesc.

Citește și
P
Balkanik Festival – Home of World Music dezvăluie programul și aduce muzica, dansul și arta în Grădina și pe Strada Uranus

Ediția a treia a festivalului LAROCK nu ar fi fost la fel de spectaculoasă fără dragostea publicului, căruia îi mulțumim din suflet. Ne-am dorit să oferim iubitorilor de muzică din sudul țării o experiență completă, fără drumuri lungi și obositoare. De aceea, am deschis deja vânzarea biletelor pentru 2026 – un an în care promitem un festival și mai mare, mai frumos și o atmosferă de neuitat la domeniul Cantacuzino”, a spus Andrei Năstase, Co-fondator LAROCK.

Fanii își pot rezerva încă de acum locul la LAROCK 2026: abonamentele sunt disponibile pe larock.ro, la prețul de 300 de lei pentru cei care vor să fie parte din următoarea poveste a festivalului.

LAROCK este mai mult decât un festival – este un manifest pentru libertate, comunitate și curajul de a fi diferit. Aici se întâlnesc energia scenei alternative cu patrimoniul cultural românesc, spiritul explorării cu liniștea naturii, într-un eveniment care aduce împreună generații, stiluri și povești.

Festivalul este organizat de STAGE MEDIA EXPERT SRL.

Partener de dezvoltare Highlight Agency.

Participanții s-au putut bucura de activări spectaculoase și au putut câștiga premii la standurile partenerilor: Banca Transilvania, Ursus, STR8, Zeedo, Domeniul Cantacuzino, Coca Cola, Kandia, Măgura, MRS Residence, BAT, Sanconfind.

LAROCK este implicat în fapte de binefacere alături de Asociația Magic, Bikers for Humanity, Agenția Națională de Transplant. 

Sursa:

Etichete:

Dată publicare: 19-08-2025 18:02

Articol recomandat de sport.ro
Dialog bulversant cu „arogantul“ Ronaldo: „M-a întrebat cine sunt și câți bani fac?“
Dialog bulversant cu „arogantul“ Ronaldo: „M-a întrebat cine sunt și câți bani fac?“
Citește și...
Balkanik Festival – Home of World Music dezvăluie programul și aduce muzica, dansul și arta în Grădina și pe Strada Uranus
Cultura
Balkanik Festival – Home of World Music dezvăluie programul și aduce muzica, dansul și arta în Grădina și pe Strada Uranus

PARTENERIAT. Între 5 și 7 septembrie 2025, Balkanik Festival transformă Grădina și Strada Uranus într-o scenă vie, cu concerte, târg, dans și activități pentru toate vârstele, celebrând bucuria ca formă de rezistență.

Egiptul a recuperat 13 artefacte arheologice introduse ilegal în Marea Britanie și Germania. Despre ce este vorba
Cultura
Egiptul a recuperat 13 artefacte arheologice introduse ilegal în Marea Britanie și Germania. Despre ce este vorba

Autorităţile egiptene au recuperat treisprezece artefacte arheologice din diferite perioade ale Egiptului Antic, care fuseseră exportate ilegal în Regatul Unit şi Germania, au raportat duminică surse oficiale, transmite EFE.

Nadav Lapid, regizorul „Yes”, cel mai provocator film de la Cannes 2025, este invitat special la ANONIMUL. Programul complet
Cultura
Nadav Lapid, regizorul „Yes”, cel mai provocator film de la Cannes 2025, este invitat special la ANONIMUL. Programul complet

Câștigător al Ursului de aur la Berlin și al Grand Prix-ului la Cannes, regizorul Nadav Lapid este invitatul special al celei de-a 22 ediții a Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL.

Recomandări
Armand Goșu, despre „cele două mari scenarii posibile” după summit-ul din SUA. Ambele sunt rele pentru Ucraina
Stiri externe
Armand Goșu, despre „cele două mari scenarii posibile” după summit-ul din SUA. Ambele sunt rele pentru Ucraina

Istoricul Armand Goșu, expert în istoria politică a Rusiei și a spațiului ex-sovietic, este de părere că, în perioada următoare, după ce două summit-uri din Alaska și Washington, sunt posibile două scenarii în ceea ce privește situația din Ucraina.

Președintele Nicușor Dan, mesaj ferm pentru Putin: „Rusia trebuie să înceteze uciderea civililor”
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan, mesaj ferm pentru Putin: „Rusia trebuie să înceteze uciderea civililor”

Preşedintele Nicuşor Dan a participat, marți, la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă” şi la videoconferinţa membrilor Consiliului European de la sediul Comandamentului Forţelor pentru Operaţii Speciale (CFOS) din Târgu Mureş.

Mărturia șoferului care a spulberat doi tineri pe autostrada A1, după ce ei s-ar fi aruncat în fața camionului
Stiri actuale
Mărturia șoferului care a spulberat doi tineri pe autostrada A1, după ce ei s-ar fi aruncat în fața camionului

Caz șocant marți dimineață pe Autostrada A1, București-Pitești. Doi tineri pietoni au fost spulberați de un camion de mare tonaj, la kilometrul 41. Polițiștii nu au reușit deocamdată să identifice victimele.

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri externe
Sahara „arde” sub temperaturile record de 49,2 grade. Marocul se luptă cu un val de căldură nemaiîntâlnit
2 linie metrou
Foto: Facebook / Ministrul Transporturilor și Infrastructurii
Stiri actuale
Primul segment de tunel între stațiile Tokyo și Aeroport Băneasa a fost realizat utilajul de foraj „Sfânta Maria” | VIDEO
3 Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin
Stiri actuale
Schimbări în reforma administrației publice, după întâlnirea premierului Bolojan cu primarii. Lista modificărilor
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 19 August 2025

49:49

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12