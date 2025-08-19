LAROCK, ediția a treia: 50.000 de festivalieri au transformat evenimentul într-o experiență memorabilă

PARTENERIAT. 50.000 de participanți s-au lăsat purtați de magia muzicii la festivalul LAROCK, în decorul spectaculos al domeniului Cantacuzino din Florești, Prahova.

Desfășurat între 14 și 17 august, festivalul LAROCK a reunit 50.000 de participanți la domeniul Cantacuzino din Florești, Prahova, într-o ediție plină de energie și diversitate. Pe cele patru scene – Main, The Pitt, Zeedo și Discovery – s-au succedat artiști consacrați și trupe emergente din România și din străinătate, acoperind un spectru larg de genuri, de la rock alternativ și hip-hop, la fuziuni balcanice și improvizații spectaculoase.

Prima zi a deschis festivalul cu tributuri pentru Depeche Mode și Muse, plus seturi energizante de DJ, pregătind publicul pentru un maraton muzical. Vineri, atmosfera a fost dominată de Subcarpați & Dope D.O.D., Coma, Luna Amară și Damian Drăghici & Brothers, care au adus vibe-ul balcanic inconfundabil. Sâmbătă i-a avut în prim-plan pe Skindred, Dirty Shirt, Dora Gaitanovici și S.A.R.S., iar duminică, scena principală a vibrat cu Dubioza Kolectiv, Robin & the Backstabbers și Coffeeshock Company. În paralel, trupele de pe scenele alternative au cucerit publicul cu mixuri fresh și descoperiri muzicale neașteptate.

Dincolo de muzică, festivalul a oferit zeci de experiențe pentru toate vârstele: de la zboruri cu balonul și elicopterul, escaladă și paintball, la jacuzzi în aer liber, yoga, spații de joacă pentru copii și sesiuni de kinetoterapie. Branduri partenere precum Banca Transilvania, STR8, Coca-Cola, Măgura și Zeedo au completat atmosfera cu activări dedicate.

Patru zile de muzică, activități și energie colectivă au transformat LAROCK într-o experiență memorabilă, confirmându-i statutul de festival de referință în peisajul românesc.

”Ediția a treia a festivalului LAROCK nu ar fi fost la fel de spectaculoasă fără dragostea publicului, căruia îi mulțumim din suflet. Ne-am dorit să oferim iubitorilor de muzică din sudul țării o experiență completă, fără drumuri lungi și obositoare. De aceea, am deschis deja vânzarea biletelor pentru 2026 – un an în care promitem un festival și mai mare, mai frumos și o atmosferă de neuitat la domeniul Cantacuzino”, a spus Andrei Năstase, Co-fondator LAROCK.

Fanii își pot rezerva încă de acum locul la LAROCK 2026: abonamentele sunt disponibile pe larock.ro, la prețul de 300 de lei pentru cei care vor să fie parte din următoarea poveste a festivalului.

LAROCK este mai mult decât un festival – este un manifest pentru libertate, comunitate și curajul de a fi diferit. Aici se întâlnesc energia scenei alternative cu patrimoniul cultural românesc, spiritul explorării cu liniștea naturii, într-un eveniment care aduce împreună generații, stiluri și povești.

Festivalul este organizat de STAGE MEDIA EXPERT SRL.

Partener de dezvoltare Highlight Agency.

Participanții s-au putut bucura de activări spectaculoase și au putut câștiga premii la standurile partenerilor: Banca Transilvania, Ursus, STR8, Zeedo, Domeniul Cantacuzino, Coca Cola, Kandia, Măgura, MRS Residence, BAT, Sanconfind.

LAROCK este implicat în fapte de binefacere alături de Asociația Magic, Bikers for Humanity, Agenția Națională de Transplant.

