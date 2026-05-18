Valul Coreean nu se mai limitează doar la muzica K-Pop, K-drame sau gastronomie. În ultima perioadă, în librăriile din România se caută și cărțile sud-coreene.

Fie că vorbim despre cărți de dezvoltare personală sau despre romane de tip „cozy reading”, fanii culturii coreene și nu numai, caută titlurile traduse din coreeană.

Totul pornește adesea de la idolii preferați de români. De pildă, membrii formației BTS au devenit adevărați ambasadori culturali. Câteva dintre cărțile traduse în România au ajuns cunoscute după ce băieții s-au afișat cu ele sau le-au recomandat fanilor din comunitatea ARMY.

Luisa Ene Beniuc, specialist comunicare: „Cărțile scrise de autori coreeni au ajuns populare și în România datorită acestui val K-Pop. Sunt o mulțime de tineri pasionați de cultura coreeană care treptat au dorit să descopere și alte fațete ale acestei frumoase culturi. Avem și la noi traduse astfel de cărți recomandate de BTS: Am decis să fiu eu, recomandată de Jungkook, Migdală, recomandată de Suga sau Vreau să mor, dar vreau să mănânc tteokbokki, recomandată de RM.”

De ce citesc românii cărți sud-coreene

Pe lângă fenomenul K-Pop, succesul acestor cărți se datorează și stilului abordat, așa-numitul cozy reading, lecturi care oferă o stare de bine și optimism, chiar dacă uneori tratează subiecte sensibile sau dureroase.

Kim Suhyun, autoare: „Chiar dacă cultura sau contextul sunt diferite, emoțiile sunt aceleași.”

Pentru autorii din Coreea de Sud, succesul dincolo de granițe a fost o surpriză totală. Kim Suhyun, autoarea bestsellerului „Am decis să fiu eu”, a povestit despre temerile de la început și despre cum a salvat-o scrisul într-un moment în care simțea că nu se adaptează standardelor rigide ale societății.

Kim Suhyun, autoare: „Nu prea reușeam să intru în companiile la care alții reușeau să se angajeze. Am vrut să scriu ceva ce îmi doream cu adevărat, iar cartea a fost primită cu mai multă iubire decât mă așteptam. (...) Seria de albume „Love Yourself” a lui BTS vorbește despre iubirea de sine. Dacă fanii care au îndrăgit acest mesaj ar putea regăsi în cartea mea povești similare - despre iubirea de sine și acceptarea de sine - m-aș simți, ca autoare, foarte, foarte împlinită”.

Autoarea a explicat că succesul în România se datorează unor probleme universale pe care tinerii le experimentează, indiferent de continent.

Kim Suhyun, autoare: „Chiar dacă cultura sau contextul sunt diferite, emoțiile sunt aceleași: presiunea relațiilor, anxietatea legată de viitor, întrebarea oare mă descurc bine?, comparația cu ceilalți. Aceste emoții sunt universale, iar datorită lor s-a creat această conexiune.”

Munca traducătorilor din spatele fenomenului K-Book

În spatele fiecărei cărți de succes din librăriile românești se află o muncă titanică de traducere. Limba coreeană și limba română sunt fundamental diferite, iar transpunerea nuanțelor culturale necesită nu doar tehnicitate, ci și o înțelegere profundă a societății asiatice.

Laura Stan, profesor la Centrul de Studii Româno-Coreene și traducătoare, a dezvăluit că cea mai mare provocare nu este gramatica, ci încărcătura emoțională a textelor.

Laura Stan, traducătoare: „Cea mai dificil de tradus carte pentru mine a fost Vreau să mor, dar vreau să mănânc tteokbokki, a lui Baek Sehee. Nu din cauza stilului sau a dificultăților gramaticale, ci din cauza conținutului. Este o carte destul de greoaie ca subiect, vorbește foarte mult despre depresie. Deși atunci când traduc încerc să mă distanțez de text, recunosc că nu am făcut o treabă foarte bună în cazul acelei cărți.”

Aceasta a subliniat că, pentru o traducere reușită, este esențial ca traducătorul să „trăiască” și să înțeleagă cultura coreeană.

Laura Stan, traducătoare: „Poți ajunge la o traducere corectă din punct de vedere tehnic, dar este mai dificil să transmiți toate acele nuanțe și detalii foarte fine din spatele societății coreene. Literatura coreeană modernă tratează subiecte legate de ceea ce se întâmplă în mod actual în societatea lor, iar dacă nu înțelegi aceste aspecte, riști să influențezi textul.”

Mesajul autoarei pentru publicul român

Deși ne despart mii de kilometri, culturi și contexte sociale total diferite, legătura dintre cititorii români și autorii coreeni devine tot mai strânsă. În finalul interviului, autoarea Kim Suhyun a transmis un mesaj publicului din România

Kim Suhyun, autoare: „Viața nu este ușoară. Dar vreau să dau un citat din filmul Interstellar, la care mă gândesc de fiecare dată când îmi este greu: Vom găsi răspunsul, ca de fiecare dată. Uneori simțim că nu există răspunsuri, că nu știm ce să facem. Dar, chiar dacă nu avem răspunsul acum, îl vom găsi dacă mergem înainte. Veți găsi drumul vostru, pas cu pas.”