„Ne cerem sincer scuze publicului pentru îngrijorarea cauzată de accidentul care a avut loc în 2021”, a declarat un purtător de cuvânt al forţelor aeriene într-un briefing de presă. Acesta a precizat că unul dintre piloţii implicaţi a fost suspendat de la zbor, a primit sancţiuni disciplinare severe şi între timp a părăsit armata, potrivit The Guardian citat de News.

Scuzele au venit după un raport publicat miercuri de Consiliul de Audit şi Inspecţie al statului, care a constatat că manevre neplanificate, realizate pentru filmări personale, au dus la coliziunea dintre două avioane F-15K în timpul unui zbor în formaţie, în apropierea oraşului Daegu, în decembrie 2021.

Pagube de 600.000 de dolari

Auditorii au arătat că pilotul avionului secundar a încercat să înregistreze imagini pentru a marca ultimul său zbor cu unitatea, urcând brusc şi înclinând aeronava fără autorizaţie pentru a îmbunătăţi unghiul camerei, în timp ce un alt pilot filma din avionul lider.

Pe măsură ce aeronavele s-au apropiat, ambele echipaje au încercat manevre de evitare, însă coada avionului secundar a lovit aripa avionului lider, provocând pagube de aproximativ 880 de milioane de woni (600.000 de dolari). Nimeni nu a fost rănit.

Consiliul de audit a considerat pilotul avionului secundar principalul responsabil, dar a criticat şi forţele aeriene pentru controalele slabe privind filmările în timpul zborului la acea vreme, dispunând ca pilotul să suporte aproximativ o zecime din costurile reparaţiilor.

Forţele aeriene au declarat că iau măsuri pentru a înăspri regulile de siguranţă a zborului şi pentru a preveni repetarea unui astfel de incident.