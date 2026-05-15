La Timișoara (5-7 iunie) biletele au fost puse în vânzare pe site-ul Cinema Timiș și la casierie. Programul include titluri premiate la marile festivaluri internaționale de film independent și filme ale unor regizori emblematici, proiectate în premieră în țara noastră.

Un festival de film cu impact social

American Independent Film Festival susține campania inițiată de Declic, „Vrem etichetarea alimentelor nesănătoase!”, o inițiativă care atrage atenția asupra efectelor consumului excesiv de zahăr, sare și grăsimi saturate. În condițiile în care România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la obezitate, iar unul din patru copii este supraponderal, Declic solicită modificarea legislației printr-o petiție semnată deja de zeci de mii de cetățeni, astfel încât produsele alimentare cu un conținut ridicat de ingrediente nesănătoase să afișeze etichete clare de avertizare. Scopul campaniei este de a ajuta consumatorii să facă alegeri alimentare mai informate. AIFF va dona încasările din bilete din acest an pentru susținerea acestei cauze. Declic este cea mai mare comunitate civică din România, cu peste un milion de membri care acționează împreună pentru justiție, mediu și democrație.

Premierele din programul AIFF.10

If I Go Will They Miss Me, scris și regizat de Walter Thompson-Hernández și prezentat la Sundace Film Festival în 2026, este o dramă cu accente suprarealiste despre relația emoționantă dintre un băiat de 12 ani din Los Angeles și tatăl său încarcerat. Poveștile se desfășoară sub umbra avioanelor care decolează și aterizează pe aeroportul LAX. Lil’ Ant este un visător convins, mereu desenând sau privind spre nori, cautându-și sensul într-o lume marcată de absență, unde fantezia devine o formă de supraviețuire. Filmul propune o perspectivă sensibilă: să ne păstrăm visurile și poezia interioară nu ca evadare, ci ca mod de a înțelege mai profund viața.

Adulthood este o comedie neagră regizată de Alex Winter care urmărește povestea a doi frați, Megan și Noah, care se luptă să supraviețuiască dificultăților vieții din America contemporană. Cei doi descoperă un cadavru de mult îngropat în subsolul părinților lor. Această descoperire șocantă îi aruncă într-o spirală rapidă de crime, mușamalizări și situații comice absurde, forțându-i să se confrunte cu secretele întunecate ale familiei lor. Potrivit unei recenzii din IndieWire, filmul este un thriller înduioșător, alert și cu umor negru. După proiecțiile de la Toronto Film Festival din 2025, criticii au lăudat interpretările puternice ale actorilor, descriindu-l drept un amestec de genuri distractiv și bine realizat, cu un umor macabru și tăios.

Queen at Sea, este considerat ca revenirea regizorului Lance Hammer pe marele ecran, “copleșitor prin sinceritatea sa tragică și esențială în întrebările morale pe care le ridică” (The Guardian). Această poveste de o durere și o tristețe inefabile, cu interpretări intense și complexe ale lui Tom Courtenay și ale Annei Calder-Marshall, abordează demența, etapa finală a îngrijirii și deciziile care trebuie luate atunci când partenerul îngrijitor este la fel de vulnerabil ca pacientul. Este vorba despre natura intimității dintre doi oameni aflați la finalul vieții și despre momentul în care această situație devine o problemă pentru copiii adulți, care resimt un conflict legat de propriul simț al responsabilității. Queen at Sea a câștigat Premiul Juriului la Festivalul de Film de la Berlin în 2026 și este distribuit în România de Transilvania Film.

Mouse, regizat de Kelly O’Sullivan și Alex Thompson, spune povestea lui Minnie, o adolescentă retrasă care trebuie să-și regăsească echilibrul după moartea celei mai bune prietene. Pe măsură ce își reconstruiește viața și formează legături neașteptate, filmul devine o dramă sensibilă despre maturizare, unde interpretările lui Katherine Mallen Kupferer și Sophie Okonedo aduc profunzime și emoție unei povești dulce-amărui despre pierdere și reziliență. Mouse a putut fi vizionat la Festivalul de Film de la Berlin în 2026 și este distribuit în România de Bad Unicorn.

H is for Hawk, regizat de Philippa Lowthorpe și prezent în selecția de la Toronto Film Festival în 2025, o urmărește pe Helen MacDonald (interpretată de Claire Foy), profesor universitar de științe naturale, devastată de moartea neașteptată a tatălui său, Alisdair (Brendan Gleeson). Copleșită de durere, Helen se refugiază în vechea artă a șoimăritului și cumpără un uliu femelă numit Mabel. Prin procesul dificil de dresaj, în care pasărea învață să vâneze și să zboare, Helen ajunge să își confrunte propriile emoții, reușind treptat să își depășească suferința și să își redescopere echilibrul și puterea interioară.

Kill Bill the Whole Bloody Affair este legendara poveste de răzbunare care unește cele două volume regizate de Quentin Tarantino într-una dintre cele mai intense, sângeroase și senzaționale experiențe cinematografice. Este o epopee de răzbunare stilizată în care o fostă asasină, cunoscută drept „Mireasa” (Uma Thurman), se trezește dintr-o comă de patru ani provocată de fostul ei iubit și șef, Bill. Ea vânează sistematic membrii echipei de asasini care i-au masacrat nunta și i-au furat copilul nenăscut. Filmul este distribuit în România de Bad Unicorn.

Mai multe detalii despre programul complet al festivalului și punerea în vânzare a biletelor sunt disponibile pe www.filmedefestival.ro și pe conturile de social media ale festivalului.