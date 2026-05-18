El a fost internat 3 ani la Spitalul de Psihiatrie din Ștei, județul Bihor. Ministerul Sănătății a amendat unitatea sanitară pentru mai multe nereguli, inclusiv unele care țin de igienă.

În laboratoarele de la Institutul Cantacuzino a fost făcută secvențierea probei trimisă de la Arad.

Corespondent ȘtirileProTV: „Rezultatele au arătat că este vorba de tulpina Hantaan - adică hantavirusuri specifice Europei și Asiei, care nu se transmit de la om la om, ci doar prin contactul cu rozătoare. Iar prima dată au fost depistate în România în anul 2005. Așadar este vorba de o altă tulpină decât cea identificată la pasagerii de pe vasul de croazieră - numită Andes, despre care specialiștii spun că este singura dintre tulpinile cunoscute de hantavirus care se poate transmite și de la om la om.„

Între timp, Ministrul Sănătății a trimis Inspecția Sanitară de Stat la Spitalul de Psihiatrie din Ștei, unde pacientul era internat de 3 ani, iar unitatea sanitară a fost amendată cu 5.000 de lei pentru nereguli descoperite în activitatea de deratizare și pentru că în blocul alimentar au fost gasite suprafețe neigienizate și condiții necorespunzătoare de depozitare.

Reporter: Este posibil ca și în cadrul spitalului dumneavoastră să fi întrat în contact cu rozătoare?

﻿Traian Adrian Horga, director medical Spitalul de Psihiatrie Ștei: Habitatul spitalului nostru are în apropiere atât pădure cât și un lac, așa că ipoteza forțată ar fi să existe un contact. Da, e posibil să fie un contact.

Acum inspectorii controlează și activitatea firmei de deratizare care are contract cu spitalul. Cei 8 bolnavi care au intrat în contact cu pacientul diagnosticat cu hantavirus au fost izolați și vor rămâne în carantină pentru 21 de zile.

Bărbatul este acum internat la Spitalul Județean din Arad.

Cătălin Hreniuc, Director medical Spitalul Judetean Arad: Stare stabilă, urmează să stabilim când va fi externat, nu s-au luat măsuri speciale, faptul că colegul său de salon nu a contactat infecția arată că măsurile luate de noi au fost cele corecte.

Pentru că înainte de a fi diagnosticat tânărul a petrecut 2 zile acasă, primarul din localitate le-a cerut medicilor ca cele 2 surori ale bolnavului să fie si ele monitorizate, chiar dacă nu locuiesc în aceeași casă în care a fost fratele lor.