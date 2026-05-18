În plus, se feresc de destinaţiile îndepărtate de teama că li se anulează zborurile şi aleg Europa. Specialiştii speră totuşi să rămână în ţară, pentru că turismul nostru a scăzut în primul trimestru din acest an, faţă de aceeaşi perioadă din 2025.

Războiul din Orientul Mijlociu a transformat radical harta turismului extern şi pentru români.

Oamenii renunţă la destinaţiile exotice ca Maldive, Bali, Thailanda sau Mauritius şi cei mai mulţi şi-au amânat sau chiar anulat vacanţele în Dubai. Şi pentru că turiştii se reorientează, câştigă teren Grecia, Turcia, Italia şi Spania. Dar şi statele din America Centrală şi de Sud.

Cristina Pipias, reprezentant agenţie: „Românii încearcă să se informeze cât mai bine înainte de a lua o decizie legată de vacanţa lor. Este normal, urmăresc în timp real situaţia şi ceea ce poate că se întâmplă cel mai des este să amâne un pic decizia vacanţei, să meargă cât mai aproape cu aceasta”.

Adrian Voican, vicepreşedintele ANAT: „După ce a apărut conflictul din Orientul Mijlociu... au trecut de la a cumpăra pentru la vară, cu reduceri mari din timp, ca să aibă şi de unde să aleagă, pe hai să aşteptăm să vedem cum arată lucrurile şi s-au mutat pe modelul last minute, adică cumpără cu 2 săptămâni înainte, o săptămână înainte”.

Hotelierii români încearcă să profite de schimbarea pieţei

Din această rearanjare a pieţei globale încearcă să profite şi hotelierii români, puternic afectaţi de scăderea cu 70% a sumelor aduse de tichetele de vacanţă, anul trecut.

Corespondent Ştirile ProTV: „În 2025, industria hotelieră a generat o cifră de afaceri de 2,2 miliarde de euro, în creştere cu 16% faţă de anul anterior. Însă acest avans vine din creşterea tarifelor, pentru că numărul turiştilor a scăzut, de fapt, cu 2%, până la 14,3 milioane. Şi gradul de ocupare al tuturor unităţilor de cazare s-a redus de la 30% la 28%”.

Nu vom avea însă preţuri mai mici la cazare, ci beneficii suplimentare în pachete, spun cei din domeniu.

Mirela Cojocaru, director: „Încercăm să ţinem preţul la nivelul necesar ca businessul să performeze şi să atragem clienţii prin mic dejun gratuit, acces la spa, discounturi la restaurante”.

Diana Popescu, proprietar: „Oferte de tip «plăteşti 2 nopţi, stai 3». Sunt foarte populare aceste pachete pentru zona de Marea Britanie şi Statele Unite, pieţe-ţintă pentru noi, care apreciază experienţele boutique”.

După aproape 3 luni de pauză, turiştii israelieni revin în concediu în România. De aproape un deceniu, ei sunt pe locul al treilea în topul naţionalităţilor care ne vizitează.