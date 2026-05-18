Asta ne plasează printre țările Uniunii Europene cu un avans fulminant.

Față de anul 2021, numărul multimilionarilor a crescut la noi cu 93%, potrivit calculelor realizate de compania de consultanță imobiliară Frank Knight, cu sediul în Marea Britanie. Țara noastră se numără printre statele europene cu cea mai rapidă ascensiune la acest capitol.

Corespondent Știrile PRO TV: „România a ajuns la un număr estimat de 749 de multimilionari, adică persoane cu o avere netă de cel puțin 30 de milioane de dolari fiecare. Din cercetări reiese că milionarul român este, în principal antreprenor sau acționar de firmă sau firme. Are proprietăți foarte valoroase, de milioane de dolari - case, terenuri, clădiri de afaceri sau evenimente, atât la noi cât și în alte țări. De obicei, face afaceri în domenii considerate bănoase, precum retail, construcții, energie, IT, logistică și dezvoltare imobiliară.”

Ce a alimentat creșterea averilor

Flora Harley, partener, șef departament de cercetare Frank Knight: „Această evoluție a fost determinată de performanța puternică a pieței de acțiuni, cum este Bursa de Valori București, care în aceeași perioadă a crescut cu peste 100%, dar și de evoluția solidă a pieței rezidențiale premium. Ne așteptăm la o creștere de 50% a numărului persoanelor cu averi foarte mari, până în 2031.”

Așadar, în următorii cinci ani am putea ajunge la 1120 de multimilionari. Unii dintre ei sunt persoane publice, alții au preferat să rămână discreți.

Raportul britanicilor nu oferă detalii despre numele lor, dar prestigioasa publicație Forbes realizează anual un clasament cu cei mai bogați oameni de pe planetă.

Cine sunt cei mai bogați români

Primele locuri la noi sunt ocupate de antreprenorii în tehnologie Ion Stoica și Matei Zaharia, cu averi estimate la 5 miliarde de dolari. Sunt urmați de fostul tenismen Ion Țiriac, cu 2,4 miliarde de dolari, dar foarte aproape sunt și frații Dragoș și Adrian Pavăl, antreprenori în retail.

Dragoș Cabat, economist: „România e normal să fie acolo pentru că recuperează distanța față de țările mai avansate din Uniunea Europeană și pornind de la o bază destul de mică de milionari. În schimb, disparitățile sunt foarte mari și de aceea apar din ce în ce mai mulți milionari, în timp ce sunt și din ce în ce mai mulți oameni care rămân săraci.”

Dintre țările Uniunii Europene, cel mai mare avans l-a avut Polonia, țară care numără peste 3.000 de multimilionari.

La nivel global, aproape 713.000 de persoane au o avere netă de peste 30 de milioane de dolari.