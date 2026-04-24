Un bărbat din Coreea de Sud a fost arestat și riscă cinci ani de închisoare după ce a postat o poză cu un lup

Bărbatul în vârstă de 40 de ani, al cărui nume nu a fost dezvăluit, este acuzat că a perturbat operațiunea de căutare prin crearea și distribuirea unei fotografii false care pretindea că îl înfățișează pe Neukgu, lupul, alergând pe o intersecție, scrie BBC.

Fotografia, care a circulat la câteva ore după dispariția lui Neukgu pe 8 aprilie, a determinat autoritățile să-și reorienteze urgent operațiunea de căutare, trimitându-le într-o vânătoare nebună de lupi.

Vânătoarea lui Neukgu, în vârstă de doi ani, a captivat națiunea înainte ca acesta să fie prins în cele din urmă lângă o autostradă săptămâna trecută, la nouă zile după evadarea sa.

Imaginea generată de IA a lui Neukgu a determinat administrația orașului Daejeon să trimită un mesaj de urgență locuitorilor, avertizându-i cu privire la prezența unui lup lângă intersecție. Autoritățile au prezentat, de asemenea, imaginea generată de IA în cadrul unei conferințe de presă privind lupul fugar, au raportat mass-media locale.

Poliția l-a identificat pe bărbat ca suspect după ce a analizat imaginile camerelor de securitate și înregistrările privind utilizarea programului de IA. Autoritățile nu au precizat dacă bărbatul a trimis intenționat fotografia autorităților în timpul operațiunii de căutare sau dacă a distribuit-o pur și simplu online.

Conform relatărilor presei locale, bărbatul a declarat, în timpul interogatoriului poliției, că a făcut acest lucru „din joacă”.

Autoritățile îl anchetează pentru perturbarea activității guvernului prin înșelăciune, o infracțiune care se pedepsește cu până la cinci ani de închisoare sau o amendă maximă de 10 milioane de woni coreeni (6.700 dolari; 5.000 lire sterline).