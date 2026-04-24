Un bărbat din Coreea de Sud a fost arestat și riscă cinci ani de închisoare după ce a postat o poză cu un lup

Poliția sud-coreeană a arestat un bărbat pentru că a distribuit o imagine generată de inteligența artificială care a indus în eroare autoritățile care căutau un lup evadat dintr-o grădină zoologică din orașul Daejeon.

Sabrina Saghin

Bărbatul în vârstă de 40 de ani, al cărui nume nu a fost dezvăluit, este acuzat că a perturbat operațiunea de căutare prin crearea și distribuirea unei fotografii false care pretindea că îl înfățișează pe Neukgu, lupul, alergând pe o intersecție, scrie BBC.

Fotografia, care a circulat la câteva ore după dispariția lui Neukgu pe 8 aprilie, a determinat autoritățile să-și reorienteze urgent operațiunea de căutare, trimitându-le într-o vânătoare nebună de lupi.

Vânătoarea lui Neukgu, în vârstă de doi ani, a captivat națiunea înainte ca acesta să fie prins în cele din urmă lângă o autostradă săptămâna trecută, la nouă zile după evadarea sa.

Imaginea generată de IA a lui Neukgu a determinat administrația orașului Daejeon să trimită un mesaj de urgență locuitorilor, avertizându-i cu privire la prezența unui lup lângă intersecție. Autoritățile au prezentat, de asemenea, imaginea generată de IA în cadrul unei conferințe de presă privind lupul fugar, au raportat mass-media locale.

Poliția l-a identificat pe bărbat ca suspect după ce a analizat imaginile camerelor de securitate și înregistrările privind utilizarea programului de IA. Autoritățile nu au precizat dacă bărbatul a trimis intenționat fotografia autorităților în timpul operațiunii de căutare sau dacă a distribuit-o pur și simplu online.

Conform relatărilor presei locale, bărbatul a declarat, în timpul interogatoriului poliției, că a făcut acest lucru „din joacă”.

Autoritățile îl anchetează pentru perturbarea activității guvernului prin înșelăciune, o infracțiune care se pedepsește cu până la cinci ani de închisoare sau o amendă maximă de 10 milioane de woni coreeni (6.700 dolari; 5.000 lire sterline).

Timp de mai bine de o săptămână, căutarea lui Neukgu a captat atenția sud-coreenilor din toată țara – inclusiv a președintelui țării, Lee Jae Myung, care s-a rugat public pentru întoarcerea în siguranță a lupului.

Născut în 2024, Neukgu face parte dintr-un program al O-World de repopulare a lupului coreean, care odinioară cutreiera Peninsula Coreeană, dar este acum considerat dispărut în sălbăticie.

De când a fost adus în siguranță înapoi la grădina zoologică, orașul a fost cuprins de o adevărată febră pentru Neukgu. O brutărie locală a început să vândă o prăjitură cu chipul lupului, iar orașul ar lua în considerare, potrivit unor surse, să-l numească mascota oficială a localității.

Un videoclip postat de grădina zoologică în care Neukgu mănâncă carne în țarcul său a strâns peste un milion de vizualizări – deși grădina zoologică a anunțat între timp că nu va mai posta noutăți despre Neukgu pentru a-i oferi un mediu liniștit în care să se recupereze.

Sursa: BBC

Etichete: Coreea de Sud, arest, inchisoare, poza, politie, lup,

