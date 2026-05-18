Sunt bani pentru familie, dar și pentru investiții și sunt mai mulți ca în aceeași perioadă a anului trecut. Pe de altă parte, s-a schimbat și clasamentul țărilor de unde au fost expediați.

Corespondent ȘtirileProTV: În prima parte a anului, atât românii stabiliți în străinătate, cât și muncitorii sezonieri au trimis în țară un miliard 828 de milioane de euro. Cei mai mulți bani au venit din Germania, 400 de milioane de euro, apoi din Marea Britanie, Italia, Țările de Jos și Belgia. Față de anii trecuți observăm câteva schimbări. Marea Britanie nu mai este pe primul loc, deși a fost fruntașă ani la rând, ci pe locul al doilea, cu 373 de milioane de euro. Iar Spania, care era în general pe 4, în prima parte a lui 2026 este abia pe șapte, potrivit BNR.

Care e situația în Spania

Cristina este stabilită în Spania și ne povestește care este situația românilor de acolo.

Cristina Anghelina, româncă stabilită în Spania: „S-au scumpit atât chiriile, cât și modul de a trăi, de viață. Salariile încă nu au crescut, inflația este destul de mare. Unii români au decis să plece, să se relocheze în alte țări și alții pur și simplu nu mai au posibilitatea să trimită la fel de mult ca înainte pentru că trebuie să trăiască ei. Chiriile au ajuns pe Costa del Sol între 1500-2000 de euro pe lună, ceea ce este enorm pentru un salariu de 1200-1400 de persoană, pentru că trebuie să și mănânci, să trăiești, să ai grijă de copii, să îi duci la școală.”

În cazul Germaniei, țara fruntașă în clasament, sumele se dublează atunci când calculăm și banii trimiși de muncitorii sezonieri - de la 236 de milioane de euro, de la cei care muncesc de mai mult de un an, la 409 milioane, semn că mulți au locuri de muncă pe perioade mai scurte.

Potrivit unei singure bănci, un transfer internațional din 4 a fost din Germania, dar și 22% din suma totală.

Andrei Perianu, analist economic: „Cred că românii de data asta nu mai trimit banii în țară pentru nevoile rudelor din țară, ci prin filtrul unor oportunități. Vedem că bursa a crescut anul trecut și asta atrage investitori de peste tot din diaspora. Vedem că piața de real estate, casele, deși le-a crescut prețul, sunt mult mai disponibile decât dacă îți cumperi o casă în vestul Europei și cred că asta îi atrage pe mulți români să vină cu banii înapoi în țară.”

În același timp, din România în alte țări s-au trimis de la începutul anului 600 de milioane de euro.