Fundația Humanitas Aqua Forte și Editura Humanitas anunță lista scurtă a nominalizărilor la Premiul „Monica Lovinescu“ 2025

22-10-2025 | 17:41
PARTENERIAT. Fundația Humanitas Aqua Forte și Editura Humanitas anunță lista scurtă a nominalizărilor la Premiul „Monica Lovinescu“ 2025 și vă invită miercuri, 19 noiembrie, ora 19.00, la Ateneul Român, la gala dedicată decernării.

Premiul „Monica Lovinescu“, acordat de Fundația Humanitas „Aqua Forte“, a fost înființat în 2023, an care a marcat centenarul nașterii uneia dintre femeile remarcabile ale istoriei României moderne. Spre deosebire de majoritatea premiilor existente în prezent, care privilegiază beletristica, Premiul „Monica Lovinescu“ este dedicat cărților de nonficțiune din zona umanistă și unor demersuri intelectuale de anvergură.

În 2023, premiul a fost acordat, ex aequo, lui George Ardeleanu (editor), pentru Ediția integrală Nicolae Steinhardt, 22 de volume (Editura Polirom, 2021) și Alexandrei Furnea, pentru volumul Jurnalul lui 66. Noaptea în care am ars (Editura Humanitas, 2022). În 2024, premiul a fost decernat lui Vlad Russo, pentru noua traducere a Eseurilor lui Montaigne (Editura Humanitas, 2021–2023), la 50 de ani de la prima publicare integrală în limba română; cu un premiu special a fost distinsă Cristina Cioabă, pentru albumul Monica Lovinescu. O viață, o voce, un destin (Editura Humanitas, 2023).

Pentru a treia ediție a acestui premiu au fost luate în considerare cărțile publicate în intervalul aprilie 2024 – septembrie 2025. Premiul, în valoare de 10.000 de euro, va fi decernat în cadrul Galei „Monica Lovinescu“, care va avea loc la Ateneul Român, pe 19 noiembrie, de la ora 19.00.

Juriul este alcătuit din: Alexandru Călinescu, Ioana Pârvulescu (președintă) și Răzvan Purcărea.

Nominalizările la Premiul „Monica Lovinescu“ 2025
(lista scurtă, în ordine alfabetică)

1. Octavian Buda, Privirea lui Thanatos. Epidemii, războaie, asasinate, masacre în șase istorii medicale locale și globale, Editura Polirom, 2024

2. Vitalie Ciobanu, Stat captiv, mod de folosire: Republica Moldova. O cronică subiectivă, Editura Cartier, 2024

3. Sabina Fati, Cine râvnește la gurile Dunării. O călătorie pe timp de război în Delta extinsă: Transnistria, Ucraina, Basarabia, România, Editura Humanitas, 2024

4. Alin Mureșan, Clara Mareș (coordonatori), Ce a rămas din tot ce a fost. Povestea nespusă a Ninei Moica, Editura Polirom, 2025

5. Georgiana Țăranu, Nicolae Iorga și seducția fascismului italian, Editura Humanitas, 2025

În seara de 19 noiembrie, pe scena Ateneului Român, în prefața muzicală a evenimentului, pianistul George Todică, laureat al Concursului Internațional „George Enescu“, va interpreta Suita din Partita pentru vioară nr. 3, în mi major, BWV 1006: 1. Prelude, 2. Gavotte, 3. Gigue de Johann Sebastian Bach, în transcrierea lui Serghei Rahmaninov, Impromptu op. 90 nr. 3, în sol bemol major de Franz Schubert, urmate de Berceuse, op. 54 nr. 10 de Piotr Ilici Ceaikovski, în transcrierea lui Arcadi Volodos, și Barcarolle, op. 60 de Frédéric Chopin.

În partea a doua a evenimentului, veți putea urmări dialogul dintre Gabriel Liiceanu și Horia-Roman Patapievici cu tema „Dezamăgirile Monicăi Lovinescu“, urmat de decernarea Premiului „Monica Lovinescu“ 2025 de către președinta juriului, Ioana Pârvulescu.

Evenimentul va fi prezentat de Marius Constantinescu.

Biletele pentru Gală pot fi achiziționate de pe platforma Eventbook.ro

