Pelicula a putut fi vizionată în avan-premieră în peste 50 de orașe. Biletele s-au epuizat în timp record, iar peste 25.000 de oameni au fost prezenți în săli.

Avanpremiera organizată de Cristian Mungiu pentru publicul român a avut loc simultan în 300 de săli de cinema din peste 50 de orașe. Doar în acest centru comercial din Capitală, 18 din cele 20 de săli disponibile au fost pline.

Filmul - cu Sebastian Stan și Renate Reinsve în rolurile principale - i-a pus pe mulți dintre spectatori pe gânduri.

Femeie: „Sunt foarte multe teme puse pe masă și fiecare pleacă de aici cu o viziune personală”.

Bărbat: „Mi se pare că e genul de film care chiar te lasă să te gândești când ieși din sală, cred că fiecare dintre noi ne vom gândi la acest film”.

Ioana Ionescu - marketing manager: „Sunt peste 24.000 de spectatori care la ora 7 au intrat să intre Fjord, ce înseamnă un oraș ca Sebeșul, de exemplu, ca număr de locuitori. Este un record nu doar pentru un film românesc, pentru orice film de-a lungul anilor”.

Premiera propriu-zisă va avea loc abia în toamnă sau la începutul anului viitor.

Lungmetrajul „Fjord” - care i-a adus lui Cristian Mungiu al doilea Palme D'Or din carieră - explorează tensiunile sociale și culturale dintr-o comunitate izolată din Norvegia.

Este considerat unul dintre cele mai importante filme europene ale anului.