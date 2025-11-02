Filmul „Cravata Galbenă” a emoționat publicul de la Sala Palatului. Povestea lui Sergiu Celibidache cucerește ecranele

02-11-2025 | 19:38
Au curs aplauze și urale la finalul filmului „Cravata galbenă”, la premiera de gală. Povestea vieții marelui dirijor Sergiu Celibidache a trecut publicul, într-o Sală a Palatului plină ochi, de la râs la entuziasm la lacrimi.

Valentina Neagu

Pelicula este un omagiu adus uriașului nostru artist, rupt de țară, dar care a rămas în fața întregii lumi române.

După șapte ani de muncă, povestea lui Sergiu Celibidache, unul dintre cei mai apreciați dirijori ai secolului XX, cunoscut pentru perfecționismul său și pentru interpretările spectaculoase, a prins viață pe marele ecran.

John Malkovich îl interpretează pe Celibidache la bătrânețe

John Malkovich, actor: „Cea mai dificilă parte a fost cu siguranță să dirijez, pentru că nu sunt dirijor. A trebuit să învăț foarte multe ca să iasă bine. Celibidache a fost o personalitate foarte importantă în cultura românească și a avut o viață fascinantă!"

Sean Bean joacă rolul tatălui – un om sever și exigent, care i-a influențat drumul artistic și felul în care a văzut viața.

Sean Bean, actor:Am construit totul, până la părul cărunt și ridurile realizate atât de bine de minunata echipă de machiaj. A fost minunat să pot să joc un astfel de rol.”

Decorul a fost dominat de un covor galben, cu trimitere directă la titlul filmului. Rând pe rând au intrat actorii, dar și un invitat surpriză – Tim Burton, faimosul regizor american.

Din distribuție mai fac parte Miranda Richardson, dublu nominalizată la Oscar, Kate Phillips și Olivia Popică.

Olivia Popică, actriță: „O interpretez pe sora lui Sergiu Celibidache, a fost un rol foarte interesant pentru că Sonia este cea care mediază într-un fel relația dintre Sergiu și tatăl lor."

Pelicula a fost regizată de fiul lui Celibidache

Ioan Celebidachi, regizorul filmului: „Este o poveste extrem de bogată, extrem de complexă și să fie un film pentru noi toți, să nu fie prea elitist, să fie universal și să vorbească pentru noi toți din România până la oameni de oriunde din lume."

Adela Vrânceanu Celebidachi, producătoarea filmului: „De ce ar trebui să venim să vedem acest film? Ca să recâștigați puțină speranță și să trăim un moment de mândrie națională din motivele corecte.”

Cravata Galbenă intră în cinematografele din toată România pe 14 noiembrie.

Sursa: Pro TV

