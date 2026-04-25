Zilele acestea, la târgul RAD Art Fair din Capitală, vizitatorii pot vedea sute de lucrări - de la pictură până la instalații și design.

Dar și o mașină de curse, pictată în 1975, evaluată la peste 7 milioane de euro - expusă pentru prima dată în Europa de Est.

Sute de artiști români și internaționali și-au expus creațiile la RAD Art Fair din Capitală. Prețurile pornesc de la 200 de euro și pot ajunge până la aproximativ 40.000 de euro.

Teodora Roșu - director de logistică la RAD Art Fair: „Pentru noi este important ca galeriile care vin din internațional să aibă o legătură cu România într-un fel sau altul. RAD se concentrează pe promovarea artei contemporane locale în internațional. RAD pune pe harta internațională arta contemporană din România”.

Colecționari din toată lumea ajung în aceste zile la București pentru a cumpăra lucrări semnate de artiști români și internaționali.

Daniela Pălimariu - codirector: „Avem și mai multe galerii anul acesta, de la 26 anul trecut la 31 anul acesta. Avem tot timpul grupuri de colecționari de artă, nu doar din Europa, ci și din America, Asia.”

Secțiunea RAD Design reunește obiecte de design realizate în ediții limitate.

Ioana Chifu - Onar Sătnescu - curator: „Toate explorează tehnici de producție diverse, materialități neconvenționale, estetici foarte speciale, într-un cadru care este prezentat sub forma unui apartament.”

Expoziția exterioară este deschisă publicului până pe 15 mai, iar de aici pot fi cumpărate și lucrări de mari dimensiuni.

Anne-Marie Lolea - curator: „În total sunt 100 de lucrări și 60 de artiști. Le-am ales pe diverse criterii care ni s-au părut că se leagă, ce țin fie de concept, fie de estetica lor.”

Răzvan Lăzărescu - membru fondator RAD: „Ne bucurăm că avem artiști că natura nu doar se întâmplă, ea se trăiește. Lucrurile care se fac frumos și cu bine se îmbină cu arta.”

Nichita are 25 de ani și a absolvit recent Universitatea de Artă și Design din Cluj. Acum își prezintă chiar lucrarea sa de la licență.

Nichita Rădeanu - artist: „Este vorba despre vis și despre percepția mea a visului - este destul de duală. Foarte mulți oameni nu sunt interesați, dar alții sunt foarte interesați.”

Tot în Capitală a sosit și mașina de curse, pictată în 1975 de Alexander Calder. Este una dintre cele mai valoroase din lume și poate fi admirată la București până pe 15 mai.