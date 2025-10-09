Dirijorul Sunwook Kim și violonista Clara-Jumi Kang, concerte de excepție pe 9 și 10 octombrie, la Filarmonica George Enescu

09-10-2025 | 10:13
ateneul roman interior
Shutterstock

PARTENERIAT - Un dirijor apreciat la nivel internațional, Sunwook Kim, o violonistă plină de vitalitate și sensibilitate, Clara-Jumi Kang au făcut ca, pe 9 și 10 octombrie, concertele Filarmonicii George Enescu să fie sold-out

 

Publicul va asculta Concertul în re major pentru vioară și orchestră, op. 77 de Brahms și Simfonia nr. 9, în mi minor, Din Lumea Nouă, op. 95 de Dvořák. Întregul program al Stagiunii poate fi văzut la acest link https://filarmonicaenescu.ro/ro/evenimente.

Pianist și dirijor sud-coreean, Sunwook Kimși-a început cariera ca solist concertist, evoluând alături de dirijori renumiți, precum Daniel Harding, Paavo Järvi, Myung-Whun Chung, Marek Janowski, Sir Mark Elder și Jakub Hrůša. Ca dirijor invitat, Sunwook Kim se prezintă la pupitrul Filarmonicilor din Seoul, Israel și București, precum și al orchestrelor simfonice din Islanda, Bournemouth, Taipei și Milano.

Clara-Jumi Kang este artist în rezidență la Filarmonica Regală din Stockholm în sezonul 2025-2026. Cântă la vioara „Thunis” Stradivarius (1702), oferită printr-un generos împrumut de către KIA. Artista convinge audiența de pe numeroase scene internaționale cu interpretările sale caracterizate de vitalitate și o sensibilitate aparte. Printre colaborările notabile recente se numără cele cu Filarmonica din New York, Filarmonica din München, Isarphilharmonie și Orchestra Festivalului din Budapesta, Orchestra Gürzenich din Köln, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen și BBC Philharmonic.

Programul include Concertul în Re major pentru vioară și orchestră, op. 77 de Johannes Brahms – o lucrare monumentală, ce îmbină noblețea simfonică și virtuozitatea solistică – și Simfonia nr. 9 „Din Lumea Nouă”, op. 95 de Antonín Dvořák, inspirată de experiența compozitorului în America.

p
Premii, emoții și ovații: filmele aplaudate minute în șir la Veneția ajung la Les Film de Cannes à Bucarest

Concertul pentru vioară în Re major, op. 77 de Johannes Brahms este una dintre cele mai iubite lucrări ale genului, la fel de popular ca cele de Ceaikovski și Mendelssohn. A fost compus în 1878 și dedicat violonistului Joseph Joachim. Vioara este tratată ca un partener egal al orchestrei, într-un dialog de dimensiuni simfonice, construit pe contraste de tensiune și lirism, densitate și transparență.

Simfonia nr. 9, în mi minor, „Din lumea nouă”, op. 95 de Antonín Dvořák esteun șlagăr al romantismului târziu, inspirată de muzica americană, dar și cu trimiteri la dansurile tradiționale cehe

PARTENERIAT. Selecția din acest an de la Les Films de Cannes à Bucarest aduce povești puternice, pline de emoție și imagini memorabile, conectând publicul român cu marile festivaluri europene.

