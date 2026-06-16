În așteptarea peliculei, au savurat, așezați în iarbă, un preparat culinar inspirat chiar de peliculă și gătit special pentru ei.

Înainte de lăsarea întunericului, într-o atmosferă perfect franțuzească, spectatorii și-au încântat simțurile la TIFF.

Corespondent Pro TV: „Până când pe ecran va începe să ruleze filmul, oamenii și-au făcut loc printre pomii din livadă. S-au așezat aici direct pe iarbă, cu un pahar de vin în mână, să deguste preparatul surpriză pregătit pentru această seară și să se bucure de ultimele raze de soare".

„Am adus păturica de acasă, astea sunt cireșe, toate sunt de aici din livadă".

„Mi se pare foarte faină toată combinația asta, e foarte frumoasă atmosfera".

„Ne mai deconectăm de munca de la calculator".

„Pe cuvânt, cred că am reușit”

Preparatul serii a fost antricot de vită servit cu cartofi prăjiți și unul dintre cele mai cunoscute sosuri ale bucătăriei franceze: sosul Cafe de Paris.

„Ăsta e un sos care conține, în primul rând, un sos de oase care se face în vreo 48 de ore, cel puțin”.

Adi Hădean, chef: „Să vedem dacă putem să-i servim pe oamenii care vin în seara asta să vadă filmul cu o idee de gust din filmul ăsta și pe cuvânt cred că am reușit”.

Alegerea nu a fost deloc întâmplătoare. Preparatul a fost inspirat chiar de filmul „Aripioară sau picior?" care urma să fie proiectat. Comedia franceză, veche de 50 de ani, îl are ca protagonist pe Louis de Funes în rolul unui critic culinar care luptă să păstreze tradițiile culinare franceze. După cină, atenția spectatorilor s-a mutat treptat de la farfurii către ecran.