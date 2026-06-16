În așteptarea proiecției, oamenii au savurat un preparat inspirat din bucătăria franceză, ales special pentru pelicula care urma să ruleze pe marele ecran.

Înainte să înceapă filmul, oamenii și-au găsit locul printre pomi și au profitat de ultimele raze ale soarelui. Unii s-au pregătit cu pături, pe care le-au întins pe iarbă.

Femeie: „Am adus păturica de acasă, am luat aici masa. Uite aici, ăsta e ceva caș, ca româncele adevărate, asta e ceva pâine pe vatră, astea sunt cireșe, toate sunt de aici, din livadă.”

Fată: „Mi se pare foarte faină toată combinația asta. E foarte frumoasă atmosfera, clar, după toate zilele astea de ploaie și de frig, e binevenit.”

Cuplu: „Ne mai deconectăm de munca de calculator. Mi se pare o idee super faină.”

Între timp, în aer s-a răspândit un miros îmbietor, venit de la mini-bucătăria instalată în mijlocul livezii. Un chef a pregătit antricot de vită cu cartofi prăjiți, alături de unul dintre cele mai cunoscute sosuri ale bucătăriei franceze. Pentru o porție, oamenii au stat la coadă și câteva zeci de minute.

Băiat: „Așteptăm, că ne este foarte foame.”

Reporter: „Ce așteptați să mâncați?”

Băiat: „Vită.”

Reporter: „Și merge cu un pahar de vin?”

Băiat: „Perfect! Sauvignon Blanc avem.”

Alegerea nu a fost deloc întâmplătoare. Felul de mâncare este inspirat din filmul „Aripioară sau picior?”, care urma să fie proiectat. Este o comedie franceză despre un cunoscut critic culinar, care luptă să păstreze tradițiile gastronomice ale acestei țări.

Adi Hădean, chef: „Să vedem dacă putem să-i servim pe oamenii care vin în seara asta să vadă filmul cu o idee de gust din filmul ăsta și, pe cuvânt, cred că am reușit.”

Preparatul, asociat deseori cu meniul unui restaurant francez, a fost savurat, de această dată, într-un decor de picnic. Iar după masă, atenția spectatorilor s-a mutat, treptat, de la farfurii către ecran.