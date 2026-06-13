De sâmbătă, timp nde 10 zile vor fi proiecții la cinemografele, din oraș și la Castelul Banffy, dar și concerte cu trupe iubite de tineri.

Festivalul internațional de film Transilvania a început cu proiecția în avanpremieră a unui fragment din NADIA - documentarul despre viața și cariera campioanei Nadiei Comăneci. Prezentă la eveniment, sportiva a retrăit alături de public primii pași în gimnastică și reușita istorică de la Montreal, când a primit, acum 50 de ani, primul 10 din istoria competiției.

Nadia Comăneci: „Este extrem de emoționant. Sper să fie o motivație, o inspirație și să înțeleagă că reziliența, disciplina, munca, pasiunea, pentru ceea ce le place, vă dă succes."

Simona Halep: „Este un moment deosebit pentru mine să fiu alături de Nadia.”

Cei care nu au prins bilet, s-au strâns în jurul gardului pentru a vedea proiecția.

Documentarul, care încă se filmează, va avea premiera anul viitor. Echipa își dorește să îl înscrie și în competiția de la Cannes. Seara a continuat cu proiecția în premieră în România a filmului "3 zile în septembrie", regizat de Tudor Giurgiu.

Comedia spune povestea unui cuplu aflat în pragul căsătoriei, a cărui relație este zdruncinată după o dezvăluire neașteptată.

Tudor Giurgiu, director TIFF: „Emoțiile sunt duble sau triple pentru că nu doar că se deschide festivalul pentru a 25-a dată, dar e o mare bucurie să pot arăta filmul la care am lucrat alături de Andreea și de o echipă extraordinară.”

Adela Popescu: „Cred foarte tare în filmul ăsta și deși l-am văzut, a fost premiat la un festival important, aștept publicul din România pentru că sunt foarte multe detalii și nuanțe românești. Nu ai cum să râzi la ele decât dacă ești român."

Pe covorul roșu au pășit sute de spectatori, iar Piața Unirii a devenit rapid neîncăpătoare.

Spectator: „A crescut foarte mult numărul de tineri care participă la acest festival și mi se pare că este un lucru extraordinar."

Maratonul filmelor de la TIFF durează 10 zile. Mihai Chirlov, director artistic TIFF: „Avem un film surpriză pe care o să-l anunțăm peste câteva zile, tot unul dintre marii premianți ai Cannes-ului din acest an."

Corespondent PRO TV: „Urmează zile întregi în care vor rula peste 200 de filme atât în aer liber, cât și în săli de cinema din tot orașul, unele deja sold out și arhipline. Așadar, vă așteptăm la TIFF”.