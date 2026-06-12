Corespondent Știrile ProTV: „Vremea le-a dat emoții organizatorilor, dar festivalul începe vineri seară. În jurul meu se simte deja freamătul. Primii spectatori au început să se adune, iar invitații sunt așteptați și ei pe covorul roșu.

Piața Unirii s-a transformat într-o sală de cinema imensă, în aer liber. S-au așezat scaunele pentru sutele de spectatori și a fost montat un ecran uriaș. Peste tot sunt voluntari, care au grijă ca totul să se desfășoare ca la carte, până la cel mai mic detaliu.

Gala de deschidere va debuta cu proiecția în avanpremieră a unui fragment din NADIA, documentarul despre viața și cariera Nadiei Comăneci, care va fi și ea prezentă aici.

Tot vineri seară, se vede pentru prima dată în România comedia regizată de Tudor Giurgiu: „3 zile în septembrie”. Trebuie să vă spun și că gala se va încheia cu un moment muzical surpriză, au anunțat organizatorii. Urmează zile întregi în care vor rula peste 200 de filme, atât în aer liber, cât și în săli de cinema din tot orașul, unele deja sold out”.