American Independent Film Festival, la București. Ce vedem: Love Lies Bleeding & întâlnire cu Alexander Payne - The Holdovers

La festival au premiera două filme mult așteptate ale acestui an, Love Lies Bleeding, o poveste de dragoste queer cu Kristen Stewart foarte apreciată de critici și The Holdovers, care marchează reîntâlnirea dintre aclamatul regizor Alexander Payne și actorul lui preferat, Paul Giamatti, la 20 de ani de la filmul cult Sideways. Regizorul va participa via Zoom la un Q&A după proiecția filmului său, moderat de producătoarea americană de film Rose Kuo, prezentă la București.

Detalii despre programul festivalului și filme - pe FILME DE FESTIVAL.

Curând vor fi disponibile și biletele pentru ediția specială AIFF de la Bran, care va avea loc pe 7 și 8 iunie.

Love Lies Bleeding

Kristen Stewart este protagonista unei povești de dragoste queer din lumea bodybuilding-ului și a crimei organizate în Love Lies Bleeding / Dragoste, minciuni și sânge, un thriller neo-noir care a avut premiera la Sundance anul acesta. În 1989, o manageră de sală de sport, Lou (Kristen Stewart) se îndrăgostește de o culturistă ambițioasă, Jackie (Katy O'Brian) care se antrenează la sala ei. Povestea lor de dragoste se complică considerabil după ce Jackie se implică în lumea crimei organizate din care face parte familia lui Lou. Love Lies Bleeding este al doilea film al regizoarei britanice Rose Glass, care a luat în 2020 premiul pentru regie de debut la British Independent Film Awards (BIFA), iar din distribuție mai fac parte Jena Malone (Donnie Darko, The Hunger Games, The Neon Demon, Nocturnal Animals), Anna Baryshnikov (Manchester by the Sea) și Ed Harris (Pollock, The Hours, Westworld). Filmul este distribuit în România de Bad Unicorn și va intra în cinematografe pe 05 iulie.

The Holdovers

Filmul îi aduce din nou împreună pe aclamatul regizor Alexander Payne și Paul Giamatti, la 20 de ani de la filmul cult Sideways, într-o poveste emoționantă despre trei oameni singuri, naufragiați la un internat din New England în timpul vacanței de iarnă din 1970. Paul Giamatti este un profesor de istorie morocănos de la o prestigioasă școală americană care este forțat să rămână în campus în timpul vacanței de Crăciun pentru a avea grijă de elevii care nu au unde să meargă. În cele din urmă, el formează o legătură neașteptată cu unul dintre ei, un tânăr inteligent și problematic jucat de debutantul Dominic Sessa și cu bucătăreasa școlii, care tocmai și-a pierdut un fiu în Vietnam, interpretată de Da’Vine Joy Randolph, actriță care a luat premiile Oscar, Golden Globe și BAFTA pentru acest rol. Proiecția filmului de pe 09 iunie va fi urmată de un Q&A cu regizorul Alexander Payne (online) moderat de producătoarea americană de film Rose Kuo, prezentă la București.



Înrudit cu Les Films de Cannes à Bucarest, AIFF este un festival dedicat filmelor independente nord-americane, în afara convențiilor hollywoodiene. Proiectul a prezentat în România, de-a lungul celor șapte ediții desfășurate până acum, o selecție a celor mai recente producții independente realizate în SUA, apreciate de critică și selectate în circuitul marilor festivaluri nord-americane precum Sundance, New York, Tribeca, Telluride ori Toronto sau la festivaluri mari ca Berlin, Veneția sau Cannes și a avut onoarea de a avea invitați actori de talie internațională precum Joaquin Phoenix, Ethan Hawke, John C. Reilly, Sebastian Stan, Mary-Louise Parker și regizori precum Roberto Minervini și Jacques Audiard, care au acceptat invitațiile de a fi prezenți la București și de a împărtăși experiența lor profesională, dar și de viață, cu publicul. Festivalul a intermediat totodată conversații live între publicul cinefil bucureștean și unii dintre marii regizorii ai cinematografului american contemporan: Barry Jenkins, Sean Baker, Kent Jones, Paul Schrader, Benh Zeitlin sau Steven Spielberg.

