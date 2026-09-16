"Zilele de caniculă cu risc sporit" sunt, potrivit studiului, acele zile în care temperatura medie depăşeşte 90% din valorile înregistrate în fiecare locaţie în perioada 1991-2020, un nivel de la care creşte riscul pentru sănătate.

O persoană obişnuită din Spania a înregistrat 62 de zile de caniculă cu risc sporit, dintre care 30 nu ar fi avut loc fără încălzirea provocată de activitatea umană, conform calculelor Climate Central.

Dintre oraşele spaniole analizate, Madridul a înregistrat 57 de zile de căldură cu risc, dintre acestea 41 fiind cauzate de schimbările climatice, în timp ce Barcelona a înregistrat 74, dintre care 19 sunt atribuite încălzirii globale.

Şapte dintre cele zece ţări cu cele mai ridicate temperaturi anormale din lume sunt din Europa, potrivit Climate Central, care plasează Franţa şi Vaticanul la egalitate în fruntea acestui clasament, cu temperaturi estivale cu aproximativ 3,5 grade Celsius peste media din perioada 1991-2020.

În total, 54 de ţări din lume, printre care Franţa, Italia şi Regatul Unit, au înregistrat cea mai caldă perioadă iunie-august cel puţin din 1970.

Peste 1.500 de milioane de persoane s-au confruntat cu cel puţin 30 de zile de căldură cu risc sporit din cauza schimbărilor climatice, în timp ce Asia a concentrat cea mai mare populaţie expusă, întrucât 2.800 de milioane de persoane, adică 58% dintre locuitorii săi, s-au confruntat cu cel puţin o lună de caniculă cu risc sporit.

Analiza acoperă 252 de ţări, teritorii şi dependenţe, precum şi 949 de oraşe din întreaga lume şi utilizează Indicele Schimbărilor Climatice (CSI) al Climate Central pentru a estima în ce măsură încălzirea provocată de om a crescut probabilitatea înregistrării temperaturilor observate.

Potrivit datelor Climate Central, România a înregistrat între lunile iunie şi august o anomalie sezonieră a temperaturii de 0,8 grade Celsius (diferenţa faţă de valoarea normală) şi 44 de zile cu temperaturi ridicate cu risc sporit, dintre care 26 nu ar fi avut loc în lipsa schimbărilor climatice.