Artistul susține că revendicările reale ale fermierilor și ciobanilor au fost deturnate și amestecate cu mesaje politice și acțiuni violente. El a comparat manifestația cu protestele din 2017 împotriva OUG 13 și cu cele din 10 august 2018 și a afirmat că și atunci ar fi existat tentative de compromitere a manifestațiilor pașnice.

Chirilă a susținut, de asemenea, că la protest au apărut susținători AUR, ai lui Călin Georgescu, persoane din zona RoExit și membri ai galeriilor și l-a acuzat pe George Simion că ar fi profitat politic de manifestație. În aceeași postare, artistul l-a criticat și pe Nicușor Dan.

Mesajul integral publicat de Tudor Chirilă:

„În 2017 la protestele de după ordonanța 13 în care s-a ieșit pe frig seri la rând au existat tentative care să le compromită. Au venit diverse facțiuni din diverse galerii și au ars mobilier stradal, dar protestatarii pașnici au reușit să se delimiteze și i-au lăsat în ofsaid. Ancheta a arătat că unii dintre ei fuseseră chemați special să provoace incidente.

În 10 august 2018 efectivele de jandarmi s-au compus din mulți tineri neexperimentați, aduși special, fără conflicte cu galeriile la activ, care erau în tensiune numai și pentru faptul că în Piața Victoriei erau zeci de mii de oameni PAȘNICI. Și atunci au fost diversiuni care aveau rolul de a justifica violențe împotriva unui protest pașnic. Justiția lu' Savonea nu va face dreptate celor care au fost bătuți și gazați fără milă doar pentru vina de a fi fost în piață. Jandarmii atacați azi ar trebui să compare cele două proteste. Chiar dacă n-au participat direct decât la unul dintre ele.

După opt ani, foștii șefi ai Jandarmeriei au fost achitați în primă instanță, iar ironia sinistră face ca exact astăzi, în ziua în care în Piața Victoriei s-a lăsat cu bătaie, să înceapă apelul în dosarul 10 August, cu prescripția după colț.

Ce a fost astăzi în Piața Victoriei a fost un cocktail de proteste și revendicări reale (ciobani, fermieri), dezinformare, confiscare politică marca George Simion, huliganul activist care rezolvă oameni individual sau în grup și care a folosit pretextul unui protest specific pentru a-l transforma într-un protest "antisistem" împotriva unui guvern pe care el l-a dat jos deja printr-o alianță cu cel mai vechi partid din sistem, PSD.

O nemulțumire profesională precisă a fost băgată în malaxorul „antisistem” de rețeaua suveranistă din jurul lui Simion și Georgescu. Au apărut susținători AUR, georgiști, RoExit și oameni din galerii. Până și reprezentanți ai fermierilor au spus că agitatorii au venit din exterior.

Dar așa cum domnul ăla de la firma de mobilă din Vaslui nu a dorit să fie asociat cu un securist bătrân care citează din Gandalf, așa orice român cu adevărat patriot se prinde de cusătura grosolană de la ciobaniada de astăzi.

A ieșit mai pe seară Nicușor Dan să condamne violențele. Nicușor Dan, țeparul suprem (da, am luat țeapă), băiatul care este direct implicat în căderea guvernului, antireforma din justiție, apărător al securiștilor dovediți și care visează la un naționalism sănătos, probabil în mintea lui unul în care legionarii îi conduc politicos pe toți neromânii peste graniță și le oferă o culegere de probleme de matematică să aibă cu ce să-și ocupe timpul spre țările/lagărele de destinație.

PS. Au fost sute de mii de români în Piața Victoriei. Fără pavele smulse și fără bolovani aruncați în clădirea guvernului. Și protestele alea au obținut ceva: abrogarea ordonanței 13. Astăzi protestele ciobanilor au fost deturnate și ei, ciobanii, fermierii au picat fără să vrea în aceeași oală cu niște huligani”, a transmis Tudor Chirila pe Facebook.

Măsurile luate de Guvern după protestul fermierilor din București

Guvernul a reacționat după protestul fermierilor de marți din București și a transmis primele măsuri la problemele semnalate.

Fermierii au cerut, în primul rând, reluarea exporturilor de animale, dar și oprirea sacrificării oilor, măsuri care, spun ei, le provoacă pierderi financiare uriașe.

De cealaltă parte, reprezentanții Guvernului spun că țara noastră urmează să primească gratuit vaccinuri pentru animalele bolnave, iar exporturile vor fi reluate după ce Comisia Europeană ne va da undă verde.

Spre seară, 14 asociații ale crescătorilor de oi au transmis că se dezic de toate formele de violență din timpul protestului.

După manifestația presărată cu violențe, Guvernul a transmis că premierul Ilie Bolojan a luat act de revendicările depuse marți la Guvern de „Asociația Profesională a Ciobanilor – APC” și a discutat cu viceprim-ministru, ministru interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tánczos Barna, despre soluțiile de răspuns la problemele semnalate.