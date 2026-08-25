Secretarul general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, urmărit penal de DNA. Anunțul oficial al procurorilor anticorupție

Stiri Justitie
Data publicării:
Data actualizării:
Cristina traila agerpres 17671203
Agerpres

Secretarul general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, a fost audiată, luni, 25 august, la sediul DNA Iaşi, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos. 

autor
Cristian Matei

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Trăilă a ajuns la sediul DNA însoţită de un avocat.

Procurorii anticorupție din Iași au precizat într-un comunicat de presă că au dispus ”efectuarea în continuare a urmăririi penale” față de Cristina Trăilă ”pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite”.

Mai exact, oficialul Guvernului este acuzat că ”ar fi sprijinit demersurile” ”de exercitare a influenței asupra președintelui A.N.S.V.S.A”.

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”În perioada 03–04 noiembrie 2025, suspecta Trăilă Cristina, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitare a influenței asupra președintelui A.N.S.V.S.A., în scopul înlocuirii din funcție a directorului D.S.V.S.A. Vaslui cu o persoană agreată de inculpatul B.F. Scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul B.F. și pentru societatea deținută de acesta, constând, între altele, în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro, precum și în diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele societății. Suspectei Trăilă Cristina i-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 307 din Codul de procedură penală”. - precizează procurorii anticorupție.

În 2025, omul de afaceri Fănel Bogos, care ar fi plătit peste un milion de euro să ajungă la Ilie Bolojan în birou, a fost arestat

În 2025, omul de afaceri Fănel Bogos, care ar fi plătit peste un milion de euro să ajungă la Ilie Bolojan în birou, a fost arestat - fiind vizat, alături de alți suspecți de acuzații grave de corupție, inclusiv de șantaj, într-un amplu dosar cu multe personaje și milioane de euro.

Tot în urmă cu aproximativ un an, trezorierul PNL Mihai Barbu - acuzat de procurorii DNA Iași că l-a ajutat pe Fănel Bogos să aibă acces în biroul premierului Bolojan - a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Respectiva întâlnire a fost confirmată la acea vreme de Biroul de Presă al Guvernului, care a negat că premierul ar fi știut dinainte că omul de afaceri urma să îi ceară ajutorul.

Omul de afaceri Fănel Bogos, susțin procurorii DNA, ar fi plătit un milion și jumătate de euro pentru această întâlnire, intermediată de liberalul care l-a însoțit. Spera să obțină demiterea din funcție a șefului DSV Vaslui pentru că ar fi refuzat să îi despăgubească o fermă de pui. Întâlnirea de la Palatul Victoria nu ar fi avut însă efectul scontat, potrivit mărturiei unuia dintre suspecți.

Omul de afaceri Fănel Bogos, care ar fi plătit peste un milion de euro să ajungă la Ilie Bolojan în birou, a fost arestat

Sursa: News.ro

Etichete: dna, guvern, secretar general, iași,

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