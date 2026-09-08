Românul a evoluat timp de două sezoane sub comanda lui Mourinho la Inter, între 2008 și 2010, perioadă care a culminat cu triumful clubului în Champions League, chiar pe același stadion, în 2010, potrivit Yahoo Sports.

La conferința de presă dinaintea meciului, Chivu a vorbit cu multă căldură despre fostul său antrenor.

„Este o persoană specială pe care am avut norocul să o întâlnesc în viața mea. Mi-a oferit un ajutor important într-o perioadă dificilă din viața mea și nu voi uita niciodată acest lucru”, a declarat Chivu, citat de Mundo Deportivo.

Chivu a lăudat, de asemenea, capacitatea lui Mourinho de a influența echipele pe care le antrenează și de a le transmite jucătorilor mentalitatea sa.

„Este foarte bun în a se integra în realitatea echipei pe care o reprezintă și în a-și transmite mentalitatea. Este un învingător care știe cum să comunice lucrurile la momentul potrivit. Foarte puțini oameni știu să facă asta așa cum o face el”, a spus Chivu.

„A câștigat peste tot pe unde a fost și sunt sigur că Real Madrid va avea un sezon foarte bun.”

Chivu: „Nu am copiat niciodată pe nimeni”

În ciuda admirației sale pentru Mourinho, Chivu a insistat că portughezul nu a reprezentat un model pe care să îl copieze în propria carieră de antrenor.

Întrebat dacă se inspiră de la fostul său antrenor, tehnicianul lui Inter a răspuns: „Nu am copiat niciodată pe nimeni. Am propria mea idee despre fotbal, care a fost construită de-a lungul anilor mei ca jucător și ca antrenor.”

Chivu consideră că este încă prea devreme pentru a trage concluzii ferme despre revenirea lui Mourinho la Real Madrid.

„Este încă foarte devreme. A fost un început destul de echilibrat, deși au pierdut ultimul meci pe nedrept, pentru că au jucat foarte bine”, a spus el.

„Este o echipă cu o istorie impresionantă și cu un antrenor care știe cum să facă lucrurile.”

„Să joci pe Bernabeu nu este ușor pentru nimeni”

Cu Mourinho pe banca tehnică și Chivu în apărare, Inter a învins-o pe Bayern Munchen în finala Champions League din 2010, disputată pe Santiago Bernabeu.

Actualul antrenor al lui Inter consideră că revenirea pe stadionul unde au ridicat trofeul în urmă cu 16 ani va fi un moment special, deși este conștient de provocarea care îi așteaptă echipa.

„Stadionul a fost renovat și este și mai frumos. Are o tradiție impresionantă, iar astăzi este mai frumos și mai modern. Ne place să jucăm un meci de Champions League pe acest stadion”, a spus el.

„Să joci pe Bernabeu nu este ușor pentru nimeni. Inter nu a mai câștigat aici de 60 de ani. Vom face tot posibilul și vrem să arătăm că suntem competitivi și că avem dorința de a domina.

Nu există o modalitate perfectă de a juca împotriva lui Real Madrid, pentru că are jucători care pot face diferența indiferent de planul pe care îl ai.”

Inter ajunge la Madrid după ce și-a revenit în urma unui meci dificil cu Napoli, în timp ce Chivu se pregătește să îl înfrunte pe antrenorul care a jucat un rol atât de important în cariera sa.