Oficialii din industria petrolieră avertizează că presiunea asupra pieței ar putea continua, scrie Reuters.

Războaiele din Ucraina și Iran au afectat rafinăriile din Rusia și Orientul Mijlociu, împingând marjele pentru motorină la niveluri record în Europa și SUA, în timp ce aprovizionarea cu țiței a Asiei a fost redusă.

Rusia și Orientul Mijlociu, în centrul deficitului

Russell Hardy, directorul general al Vitol, a explicat că piața se confruntă cu o lipsă importantă de produse petroliere, în condițiile în care cantități semnificative de aprovizionare au dispărut din Rusia și Orientul Mijlociu.

„Există, într-adevăr, o penurie de produse, deoarece lipsesc 2 milioane de barili pe zi din Rusia și aproape 2 milioane de barili pe zi din Orientul Mijlociu”, a declarat marți Russell Hardy, directorul general al Vitol, în cadrul conferinței APPEC.

Hardy a spus că situația aprovizionării cu țiței este mai bună decât cea a produselor petroliere, întrucât Orientul Mijlociu exportă aproximativ 9 milioane de barili de țiței pe zi și 1 milion de barili de produse petroliere pe zi.

„Încă nu avem suficientă capacitate de rafinare în funcțiune pentru a împiedica aceste scăderi ale stocurilor”, a spus el.

Directorul Vitol avertizează că rezervele disponibile sunt tot mai reduse.

„Continuăm să consumăm din surplusul existent în întreaga lume și suntem, practic, la limita inferioară a stocurilor noastre”, a adăugat Hardy.

Rafinăriile din SUA funcționează aproape de capacitate maximă

Mark Senn, vicepreședinte senior pentru tranzacționare globală la Phillips 66, a declarat că majoritatea rafinăriilor din SUA funcționau deja la capacitate maximă.

„Când te gândești la apropierea sezonului de iarnă, într-un moment în care stocurile de motorină sunt deficitare, se creează un context în care această presiune ar putea continua pe aceste piețe”, a adăugat el.

Prețurile motorinei din SUA au atins niveluri record la sfârșitul săptămânii trecute, în timp ce marja de rafinare a acestui produs, un indicator al profitabilității rafinării, a urcat miercuri la un record intraday de 108,02 dolari pe baril.

Prețurile ridicate ar putea lovi cererea globală

Russell Hardy de la Vitol a declarat că prețurile ridicate și lipsa combustibilului disponibil ar urma să reducă cererea globală de petrol cu aproximativ 1,5 milioane de barili pe zi în 2026, comparativ cu 2025.

El a adăugat că diferența dintre importurile de țiței ale Chinei în 2025 și cele estimate pentru 2026, de 5-6 milioane de barili pe zi, este nesustenabilă și se așteaptă ca aceasta să se reducă spre sfârșitul anului, astfel încât China să aibă suficient combustibil pentru iarnă.

Relatare de Florence Tan și Siyi Liu; contribuții suplimentare de Trixie Yap; redactare de Emily Chow; editare de Jacqueline Wong și Saad Sayeed.