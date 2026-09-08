„Îi îndemn pe toți membrii Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei să își verifice propriile stocuri și să efectueze livrări similare”, a indicat ministrul german al apărării. „Sunt conștient că nu este ușor de găsit un echilibru între propriile nevoi de securitate și sprijinul de care Ucraina are nevoie urgent. Dar, vă rog, dacă aveți îndoieli, să decideți în favoarea Ucrainei”, a insistat Boris Pistorius, potrivit Agerpres.

„Din păcate, ne putem aștepta ca raidurile aeriene rusești să se intensifice din nou odată cu scăderea temperaturilor, iar atunci pagubele vor fi și mai mari”, a avertizat el.

Ministrul german nu a precizat însă numărul rachetelor interceptoare Patriot care vor fi furnizate Ucrainei și nici calendarul acestor livrări. Dar el a adăugat că Germania va spori și furnizarea de rachete antiaeriene de alte tipuri către Ucraina și, de asemenea, a dronelor și a munițiilor cu rază lungă de acțiune.

Germania a anunțat un nou ajutor militar pentru Ucraina

În luna iunie, de asemenea, la o reuniune a respectivului grup de țări, ministrul Boris Pistorius anunțase că Germania va oferi Ucrainei un nou pachet de ajutor militar, în valoare de 400 de milioane de dolari, o parte din această sumă urmând să fie destinată achiziției de rachete interceptoare pentru sistemele antiaeriene americane Patriot.

Interceptoarele Patriot sunt foarte eficiente împotriva rachetelor balistice lansate aproape zilnic de Rusia asupra unor ținte în Ucraina. Confruntată cu insuficiența rachetelor Patriot, armata ucraineană a încetat să comunice public numărul țintelor aeriene rusești doborâte, pentru a nu evidenția rata redusă de interceptare a acestora.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut insistent aliaților Ucrainei să-i furnizeze mai multe rachete Patriot, dar războiul pornit de SUA împotriva Iranului a diminuat sever stocurile de rachete de acest tip, prin urmare Washingtonul își conservă aceste stocuri și a redus drastic livrările către Ucraina.

Ucraina ar putea cumpăra aproximativ 1.000 de rachete Patriot

Tot marți, Uniunea Europeană a anunțat că a acceptat, printr-o derogare, ca Ucraina să cumpere rachete americane Patriot folosind 3,2 miliarde de euro din programul european de asistență financiară de 90 de miliarde de euro, program care cere să se acorde prioritate echipamentelor fabricate în UE.

Potrivit ministrului ucrainean al apărării, Evgheni Hmara, cu fondurile acum eliberate din împrumutul european, Ucraina ar putea achiziționa aproximativ o mie de rachete Patriot, dar majoritatea acestora vor fi livrate abia în anii următori. Prin urmare, el le-a cerut susținătorilor Ucrainei în războiul cu Rusia să urgenteze ajutorul militar oferit Kievului din propriile lor stocuri militare.

Și secretarul general al NATO, Mark Rutte, le-a cerut membrilor Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei „să sape mai adânc” în aceste stocuri, întrucât „nu avem de ales”.