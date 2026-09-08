Parlamentarii au deschis o anchetă și au urmărit imaginile surprinse de camerele de supraveghere în ziua întrevederii.

Șefa comisiei spune că, dacă vor fi descoperite încălcări ale legii, Simina Tănăsescu și-ar putea pierde funcția.

Acestea sunt imaginile analizate de senatorii din Comisia pentru constituționalitate. Au fost surprinse pe 14 august și refac, pas cu pas, traseul celor doi înainte și după întâlnire: Simina Tănăsescu ajunge prima în zona biroului lui Mircea Abrudean, președintele Senatului. La scurt timp apare și Ilie Bolojan. Cei doi intră separat în birou și rămân acolo aproximativ o jumătate de oră. La final, Bolojan pleacă primul. Câteva minute mai târziu, camerele o surprind și pe Simina Tănăsescu în timp ce părăsește zona.

Cei implicați ar fi trebuit să explice despre ce a fost vorba, dar nici Bolojan și nici Tănăsescu nu au ajuns în fața senatorilor. Premierul s-a întâlnit cu reprezentanții unei importante instituți financiare, iar șefa CCR a transmis că nu poate participa în această perioadă. În lipsa lor, comisia a suspendat ședința fără o concluzie.

Senatorii vor acum să afle dacă întâlnirea a depășit limitele unei discuții instituționale și dacă au fost încălcate prevederi legale.

Cosmina Cerva, președintele Comisiei pentru constituționalitate: ”Dacă se constată că în raport există observații care duc la încălcarea prevederilor legale de doamna Tănăsescu, pentru că asta vrem să cercetăm, se pot aplica sancțiuni. Schimbarea, demiterea sau revocarea din funcție a unei persoane, aici nu vorbim de mandate, vorbim de persoane”.

Întâlnirea a avut loc în biroul președintelui Senatului, care spune că i-a dat voie lui lie Bolojan să folosească încăperea și pentru alte întâlniri.

Mircea Abrudean, președintele Senatului: ”Nu m-a interesat niciodată cu cine se întâlnește premierul, nu i-am cerut socoteală, considerând că premierul României se întâlnește cu oameni cu care are tot dreptul să se întâlnească.”

De altfel, nici Bolojan, nici Tănăsescu nu au încercat să ascundă faptul că s-au întâlnit. Amândoi au declarat că discuția a fost una administrativă. Semnele de întrebare au apărut însă din cauza momentului ales. Întâlnirea nu figura în agendele publice și a avut loc cu doar câteva zile înainte ca judecătorii CCR să se pronunțe asupra modificărilor la legea integrității.

Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu au declarat că nu au discutat despre niciun dosar aflat pe masa Curții, iar, în ziua ședinței, șefa CCR s-a suspendat.

Ancheta va fi reluată pe 15 septembrie.